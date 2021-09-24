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Похожий на Пелевина человек раздавал автографы в московском подвале

Елена Прошина
18 минут назад

Человек, похожий на писателя Виктора Пелевина, был замечен в одном из московских подвалов, где он раздавал автографы на якобы встрече с читателями. Об этом пишет Телеграм-канал «Беспощадный пиарщик».

Похожий на Пелевина человек раздавал автографы в московском подвале
Фото: ЭксмоЭксмо

Канал опубликовал фотографию, где человек, похожий на Виктора Пелевина, карандашом подписывает новую книгу «Transhumanism Inc.», вышедшую в издательстве «ЭКСМО».

Читатели канала в комментариях усомнились, что на фотографии действительно изображен Виктор Пелевин.

В свою очередь «Фонтанка», ссылаясь на комментарий издательства «ЭКСМО», сообщила, что встречи с писателем не было, и распространенная в соцсетях информация не соответствует действительности.

Пелевин – автор романов «Омон Ра», «Чапаев и Пустота» и «Generation «П». Лауреат литературных премий «Малый Букер», «Национальный бестселлер», «Большая книга», премия Андрея Белого и других.

Писатель практически не дает интервью. Последний раз он появлялся на публике 20 лет назад - в 2001 году на литературном симпозиуме в Токио.

Ранее издание The Blueprint утверждало, что нашло актуальную фотографию Пелевина, датированную 2020 годом.

Общество,Виктор Пелевин,Андрей Белый,Фонтанка.Ру,
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