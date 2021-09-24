Медиахолдинг Rambler&Cо поддержал проект открытых уроков по предпринимательству для московских школьников

Исполнительный директор медиахолдинга Rambler&Co Алёна Корякина провела открытый урок в ГБОУ школе 1384 имени А. А. Леманского в рамках программы «Атланты в школах». Это инициатива бизнес-клуба «Атланты» при поддержке Департамента образования и науки Москвы и группы компаний «Просвещение». Лидеры малого и среднего бизнеса, топ-менеджеры крупных компаний единовременно почти в 300 школах Москвы на примере кейсов из собственной жизни рассказали старшеклассникам, как стать предпринимателем и как выстроить свою систему ценностей.

Алёне Корякина выступила перед 10 и 11 классами, в которых многие подростки уже определились с поступлением в вузы и будущей специальностью. Она рассказала о своей карьере – как работала с 14 лет и прошла путь от ассистента до топ-менеджера.

Алёна Корякина, исполнительный директор Rambler&Co: «Очень важно общаться с молодежью, я получила невероятный заряд положительной энергии! Помимо того, что это наше будущее, это ещё и совершенно другой взгляд на жизнь, которому у них нужно учиться. И я с радостью приму участие в продолжении проекта, чтобы больше погружаться в ценности и мировосприятие нового поколения. Я хотела, и, я надеюсь, у меня получилось передать старшеклассникам в том числе и то, что ошибки - это не провал, а новая ступень развития. Это то, к чему я пришла не очень быстро, пережив большое количество повторов ошибок в своей карьере».