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Власти объяснили порядок выплат пострадавшим при стрельбе в Перми

Елена Прошина
9 минут назад

Компенсации пострадавшим при стрельбе в Пермском государственном университете начнут выплачивать со следующей недели, а семьи шести погибших получат деньги до конца пятницы, 24 сентября. Как сообщает пресс-служба правительства Пермского края, средства уже поступили в регион из федерального бюджета.

Власти объяснили порядок выплат пострадавшим при стрельбе в Перми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, продолжаются выплаты материальной помощи из резервного фонда правительства Пермского края – деньги уже направлены родственникам погибших и 29 пострадавшим. Губернатор региона Дмитрий Махонин выделил на компенсации 18 млн рублей. По 1 млн получат семьи убитых, по 500 тысяч – получившие ранения, а еще по 100 тысяч – травмированные во время происшествия.

Напомним, что утром 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В результате инцидента погибли шесть человек, еще 47 пострадали.

При задержании стрелок оказал сопротивление и его серьезно ранил сотрудник ДПС. Бекмансуров впал в кому, а врачам пришлось ампутировать ему ногу. 24 сентября молодой человек пришел в сознание.

21 сентября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выплатах родственникам погибших и пострадавших. Членам семей, детям и родителям убитых выделили по 1 млн рублей, получившим тяжелые травмы и травмы средней степени тяжести – по 400 тысяч рублей, людям с легкими травмами – по 200 тысяч рублей.

Общество,Тимур Бекмансуров,Михаил Мишустин,Дмитрий Махонин,ГИБДД,
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