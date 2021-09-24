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Гинцбург: Человечество может не выдержать вторую пандемию

Елена Прошина
59 минут назад

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что человечество может не выдержать второй пандемии, и нужно сделать выводы. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Гинцбург: Человечество может не выдержать вторую пандемию
Фото: ТАССТАСС

«Я не буду оракулом и предрекать какие-то пандемии, но то, что эта пандемия показала, что второго такого, так скажем, нашествия микроорганизмов человечество может просто не выдержать, - да», - сказал Гинцбург в ходе прямого эфира, который организовал Российский еврейский конгресс.

По его словам, необходимо сделать серьезные научные и организационные выводы.

Общество,Александр Гинцбург,Московский комсомолец,
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