Гинцбург: Человечество может не выдержать вторую пандемию

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что человечество может не выдержать второй пандемии, и нужно сделать выводы. Об этом пишет «Московский комсомолец».
«Я не буду оракулом и предрекать какие-то пандемии, но то, что эта пандемия показала, что второго такого, так скажем, нашествия микроорганизмов человечество может просто не выдержать, - да», - сказал Гинцбург в ходе прямого эфира, который организовал Российский еврейский конгресс.
По его словам, необходимо сделать серьезные научные и организационные выводы.