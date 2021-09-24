Гинцбург: Человечество может не выдержать вторую пандемию

«Я не буду оракулом и предрекать какие-то пандемии, но то, что эта пандемия показала, что второго такого, так скажем, нашествия микроорганизмов человечество может просто не выдержать, - да», - сказал Гинцбург в ходе прямого эфира, который организовал Российский еврейский конгресс.