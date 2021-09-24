В тюрьму за юмор: топ-5 резонансных пародий

Уссурийский суд накануне арестовал на 10 суток актрису Ларису Кривоносову, сыгравшую в пародийных роликах «официального представителя МВД Уссурийского района Марину Вульф». Об этом сообщает Vl.ru.

Отмечается, что актрису из популярного интернет-сериала про вымышленного чиновника Виталия Наливкина задержали из-за съемок в полицейской форме для приморского YouTube-канала BARAKuda.

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«Рамблер» вспомнил другие резонансные случаи пародий на известных людей.

Как псевдогимн из «Бората» взорвал YouTube

В ходе награждения казахстанской спортсменки Марии Дмитриенко на соревнованиях в Кувейте заиграл пародийный гимн Казахстана из фильма «Борат», где поется о «величайшей стране мира» с «лучшей промышленностью» и «чистейшими проститутками». Видеоролик со скандальным инцидентом выложили в YouTube, где он набрал свыше 2,5 млн просмотров.

Восемь суток за талантливую пародию на пьяного сотрудника ГИБДД

В августе прошлого года актера московского театра «Современник» Дмитрия Смолева, снявшегося в пародийном видеоролике в образе пьяного сотрудника ГИБДД, арестовали на восемь суток. Административное наказание назначили за незаконное ношение форменной одежды сотрудника ГИБДД и мелкое хулиганство.

В самом театре на арест Смолева отреагировали спокойно. Там пояснили, что отмены и замены спектаклей в связи с произошедшим не планируется, а работу актера, повлекшую такую реакцию, считают «состоявшейся и даже талантливой».

Танцы омички в форме ППС закончились у участкового

Жительница Омска решила набрать себе как можно больше лайков и подписчиков в TikTok. К задаче она решила подойти с креативом: оделась в форму патрульно-постовой службы и заявила, что ее парень работает в МВД, что впоследствии оказалось ложью. Но задумка сработала и просмотры пошли.

Но вскоре на танцы 24-летней сибирячки обратила внимание местная полиция, поскольку на тиктокершу пожаловалась одна из ее подписчиц.

В результате на несостоявшуюся звезду TikTok составили протокол за незаконное ношение форменной одежды со знаками различия правоохранительных или контролирующих органов.

Журналист Дмитрий Полушин «превратился» в красноярского «Гитлера»

А в августе 2019 года известного журналиста Дмитрия Полушина и других красноярцев вызвали для дачи объяснений в Следственный комитет региона. Поводом стала распространившаяся пародия на совещание у губернатора Александра Усса, где чиновники предстают в роли нацистов.

В пародии Полушина Гитлер выступил в роли губернатора Красноярского края Александра Усса и ругался на подчиненных из-за скандала с бывшим руководителем Счетной палаты региона Татьяной Давыденко.

Полушину пришлось дать показания следователю по особо важным делам из-за упоминаемой в тексте и видео книги «Майн Кампф», которая запрещена на территории России.

Доплясался: пермский тиктокер дурачился на улицах Петербурга в форме майора

В июле в центре Санкт-Петербурга полицейские задержали молодого человека, который записывал видео для «ТикТока» в форме полицейского с погонами майора на плечах. На видео молодой человек танцевал, знакомился с девушками и даже проверял знание строевой подготовки у настоящего военнослужащего.

Тиктокером оказался выходец из Перми Сергей Чепкасов, в интернете его ник Sergeymonako, ему 27 лет. Сейчас у него в «ТикТоке» свыше 4 тыс. подписчиков.