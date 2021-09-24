Бастрыкин предложил запретить показывать насилие по телевидению

На общедоступных федеральных телеканалах стоит запретить показ сцен насилия и жестокости. Такое предложенеи сделал глава Следственного комитета России Алексанжр Бастрыкин. По его мнению, это позволит избежать трагедий, подобных той, что случилась в Пермском университете.

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«[Нужно] ввести ограничения на демонстрацию на общедоступных федеральных каналах сцен насилия, жестокости, различных проявлений аморализма и безнравственности, исключить различные ток- и реалити-шоу, десоциализирующие молодежь», — предложил Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

По его словам, такие трансляции влияют на преступность среди молодежи и интеллектуально развитие несовершеннолетних.

Чтобы избежать трагедий, подобной массовому расстрелу студентов в Перми, Бастрыкин предложил активнее распространять социальную рекламу, пропагандировать здоровый образ жизни и занятия спортом.

«Необходимо стремиться к тому, чтобы дети и подростки научились различать, как писал Владимир Маяковский, „что такое хорошо и что такое плохо“», — заявил глава СК.