Москвичи стали дольше задерживаться в офисах после выхода с удаленки

Специалисты «МегаФона» проанализировали с помощью Big data мобильный трафик крупнейших бизнес-центров Москвы. В итоге они выяснили, что около 70 % работников московских деловых центров вернулись в офисы.
Если в 2019 году в конце рабочего дня сотрудники задерживались в офисе в среднем на 10 минут, то в 2021 этот показатель вырос до 40 минут.
В 2021 году мобильный интернет-трафик в деловых центрах вырос в 4 раза, что вдвое больше, чем в среднем по Москве. Это связано с тем, что за время пандемии компании перевели ключевые бизнес-процессы в онлайн.
Около 60% общего мобильного интернет-трафика в бизнес центрах приходится на соцсети и мессенджеры, а в 2019 этот показатель был равен 40%. Несмотря на это, сотрудники пользуются не только текстовыми сообщениями, но и звонками. Количество телефонных вызовов выросло на 11%.