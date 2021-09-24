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Москвичи стали дольше задерживаться в офисах после выхода с удаленки

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Специалисты «МегаФона» проанализировали с помощью Big data мобильный трафик крупнейших бизнес-центров Москвы. В итоге они выяснили, что около 70 % работников московских деловых центров вернулись в офисы.

Москвичи стали дольше задерживаться в офисах после выхода с удаленки
Фото: DepositphotosDepositphotos

Если в 2019 году в конце рабочего дня сотрудники задерживались в офисе в среднем на 10 минут, то в 2021 этот показатель вырос до 40 минут.

В 2021 году мобильный интернет-трафик в деловых центрах вырос в 4 раза, что вдвое больше, чем в среднем по Москве. Это связано с тем, что за время пандемии компании перевели ключевые бизнес-процессы в онлайн.

Около 60% общего мобильного интернет-трафика в бизнес центрах приходится на соцсети и мессенджеры, а в 2019 этот показатель был равен 40%. Несмотря на это, сотрудники пользуются не только текстовыми сообщениями, но и звонками. Количество телефонных вызовов выросло на 11%.

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