Россияне рассказали, как борются с бессонницей

Согласно опросу, 60% опрошенных спят 7-8 часов в сутки
Один из признаков наступившей осени – уменьшение светового дня. Организм реагирует на это снижением выработки серотонина и витамина D, что может вызывать проблемы со сном. Медиахолдинг Rambler&Co узнал, сталкиваются ли россияне с бессонницей.
45% респондентов пожаловались на «недосып», чуть больше трети (34%) чувствуют его лишь изредка и только 21% всегда спят хорошо и крепко.
Для того чтобы чувствовать себя бодрыми, почти двум третям (60%) респондентов необходимо спать 7-8 часов, как и подтверждают большинство рекомендаций. 19% нужно больше – 9-10 часов в сутки, 18% засыпают на 5-6 часов, а 3% достаточно всего 3-4 часа.
Многие респонденты (73%) периодически наблюдают у себя симптомы бессонницы. Из них четверть борются с ними с помощью просмотра видео и прослушивания любимой музыки, еще 25% делают личные дела до тех пор, пока «глаза сами не закроются», 17% принимают снотворные препараты, 6% практикуют медитацию. Только 27% никогда не страдали бессонницей.
Почти половина участников опроса (49%) ложатся спать в промежутке с 23:00 до 0:00. 27% предпочитают более раннее время – с 21:00 до 22:00, 12%, напротив, позднее – с 1:00 до 2:00. Лишь 4% отправляются в кровать позже 2 часов ночи. 8% затрудняются ответить, так как не соблюдают постоянного режима.
У всех респондентов оказались разные привычки, связанные с подготовкой ко сну. 28% проветривают спальню, четверть читают книгу, 20% не едят менее чем за три часа до сна, 12% составляют планы на следующий день. Каждый десятый пьёт травяной чай, принимает ванну или использует другие способы релаксации, только 3% перед сном не сёрфят в интернете, 2% занимаются спортом за два часа до отхода ко сну.
Привычки россиян прокомментировал психотерапевт медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Виктор Нурдаев:
«Так или иначе, многие люди периодически сталкиваются с нарушениями сна, и это абсолютно нормально. Чтобы избежать этого и улучшить качество сна нужно придерживаться нескольких правил. Одно из них, которое нарушается многими — это исключение длительного зрительного контакта со светом от экранов телефонов, телевизоров или компьютеров. Минимум за час до сна лучше устранить шум и источники яркого света. Спать лучше всего при закрытых шторах или в специальной маске, так как именно в темноте вырабатывается так называемый гормон сна — мелатонин. Также важно исключить физические нагрузки в течение 4 часов перед сном. Еще одно важное правило — не заставлять себя спать, так как это только усилит тревогу. Если человек не может уснуть в течение 30 минут или просыпается среди ночи, лучше занять себя приятным расслабляющим делом, которое не требует много света, например, послушать музыку или почитать книгу. И конечно же, основой здорового сна является правильный режим. Засыпать и просыпаться лучше примерно в одно время — тогда организм будет бодр утром и чувствовать сонливость вечером согласно вашим «биологическим часам».
Интересно, что рабочий день большинству опрошенных (43%) удобно начинать с 8:00 до 9:00. Популярен и более поздний вариант – 10:00-11:00, за этот интервал высказались 27%. Почти одна пятая часть (18%) любят начинать трудиться пораньше – в промежутке с 6:00 до 7:00. В дневное время, с 12:00 до 13:00, на работу приходит каждый двадцатый. 7% не имеют предпочтений по времени начала трудового дня.
Опрос проходил на портале «Рамблер» с 17 по 21 сентября 2021 года, охват составил почти 300 000 пользователей, среди которых 69% мужчин и 31% женщин.