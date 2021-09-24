Россияне рассказали, как борются с бессонницей

«Так или иначе, многие люди периодически сталкиваются с нарушениями сна, и это абсолютно нормально. Чтобы избежать этого и улучшить качество сна нужно придерживаться нескольких правил. Одно из них, которое нарушается многими — это исключение длительного зрительного контакта со светом от экранов телефонов, телевизоров или компьютеров. Минимум за час до сна лучше устранить шум и источники яркого света. Спать лучше всего при закрытых шторах или в специальной маске, так как именно в темноте вырабатывается так называемый гормон сна — мелатонин. Также важно исключить физические нагрузки в течение 4 часов перед сном. Еще одно важное правило — не заставлять себя спать, так как это только усилит тревогу. Если человек не может уснуть в течение 30 минут или просыпается среди ночи, лучше занять себя приятным расслабляющим делом, которое не требует много света, например, послушать музыку или почитать книгу. И конечно же, основой здорового сна является правильный режим. Засыпать и просыпаться лучше примерно в одно время — тогда организм будет бодр утром и чувствовать сонливость вечером согласно вашим «биологическим часам».