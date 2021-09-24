Пока вы в маске: COVID-19 может провоцировать редкую болезнь

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Ученые допустили, что SARS-CoV-2 может провоцировать редкую аутоиммунную болезнь

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Ученые обнаружили закономерность в заболевании COVID-19 и развитии у пациента синдрома Гийена-Барре. Они полагают, что коронавирусная инфекция может провоцировать возникновение редкого аутоиммунного заболевания, следствием которого является потеря контроля над мышцами в конечностях. Об этом говорится в статье, опубликованной в научном журнале Brain. Группа исследователей под руководством профессора Роттердамского университета Барта Якобса проанализировала данные международного проекта GBS Outcome, в работе которого участвовали врачи со всего мира, специализирующиеся на изучении синдрома.

В Роспотребнадзоре раскрыли прогноз по заболеваемости коронавирусом осенью

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов раскрыл прогноз по заболеваемости коронавирусом осенью. Его слова передает РИА Новости. Специалисты надеются, что осенняя заболеваемость COVID-19 в этом году будет не такой высокой, как в прошлом, сказал Горелов. «Однако же тут многое зависит и от нас самих, от того, как мы прививаемся и соблюдаем простые, но необходимые меры профилактики — моем руки, носим маски, соблюдаем дистанцию», — добавил он.

Эпидемиолог рассказал о росте заболеваемости COVID-19 в разных регионах России

Рост заболеваемости коронавирусом в разных регионах России составляет 6-7%, заявил в беседе с РИА "Новости" замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, вопрос дальнейшего развития эпидемиологической ситуации будет зависеть от уровня вакцинации, так как именно вакцинация может остановить появление новых штаммов коронавируса. "У нас восемь недель была стабильная ситуация с коронавирусом, сейчас отмечается рост. Пока он составляет 6-7% в разных регионах, но таких регионов 36", - сказал Горелов.

Центр имени Гамалеи подал документы на регистрацию вакцины от COVID-19 для подростков

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи подал в министерство здравоохранения РФ документы на регистрацию вакцины от коронавируса для подростков. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов. «В Минздрав России от Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи поступил пакет документов на регистрацию вакцины для профилактики COVID-19 у подростков «Гам-КОВИД-Вак-М». В соответствии с установленной процедурой документы будут направлены на экспертизу, по результатам которой будет приниматься решение о государственной регистрации вакцинного препарата», - сказал Кузнецов.

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