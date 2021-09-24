Главное за ночь: налог на сверхдоходы и попытка переиграть Кремль

Фото: Рамблер Рамблер

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Видео дня

В России отложено введение налога на сверхдоходы

В ходе совещания в Белом доме правительство и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) договорились, что налоги на металлургов будут повышены даже в меньшей степени, чем минимально предлагавшаяся Минфином ставка, а вопрос о «налоге на сверхдивиденды» отложен. Об этом пишет «Коммерсант».

При этом правительство настаивает на общих принципах налогообложения в зависимости от «рыночных цен», в том числе и для решения проблемы бедности в России. Также в кабинете министров напомнили крупным промышленникам о мировой реформе налогообложения прибылей и «карбоновом» регулировании.

Анкара решила переиграть Москву

Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о непризнании результатов выборов в Госдуму России на территории Крыма и ввод дополнительных турецких сил в Сирию являются частью подготовки к переговорам с российским лидером. Об этом пишет News.ru.

Опрошенные изданием эксперты уверены, что Турция продолжает вести свою игру, а ее лидер хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным 29 сентября «с какими-то картами на руках». В то же время переговоры особенно значимы в преддверии зимнего сезона и главы государств, скорее всего, будут говорить об экспорте и импорте природного газа, отмечают они.

Лукашенко нашел шпионов на заводах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что на предприятиях страны есть «мерзавцы», которые «шпионят и сдают информацию» западным странам о планах по обходу санкций. Об этом пишет «Независимая газета».

Белорусский лидер отметил, что нескольких шпионов уже выявили и они «сядут – и надолго». Следственные органы об уголовных делах по фактам шпионажа пока не сообщали, однако правозащитники заявили, что речь идет минимум о 14 задержанных 22–23 сентября, пятеро из них отправлены в СИЗО КГБ.

В России у злостных неплательщиков могу отнять загранпаспорта

Госдума уже в осеннюю сессию может рассмотреть правительственный законопроект о внесении изменений в ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации...». Поправки предполагают изъятие загранпаспортов у граждан, которым ограничен выезд из страны, пишут «Известия».

Речь идет о россиянах, накопивших долг по алиментам в размере от 10 тысяч рублей или иных долгов (штрафы, кредиты и так далее) на сумму от 30 тысяч, а также о тех, кто находится под следствием. В парламентских фракциях отнеслись к законопроекту с осторожностью, пообещав тщательно его изучить.

Какие проблемы больше всего волнуют ООН?

Пандемия коронавируса и изменение климата могут заставить страны объединиться в рамках ООН. Об этом заявили

«Известиями» эксперты.