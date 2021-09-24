Будет ли четвертая волна коронавируса. Что важно знать

Многие эксперты предрекают четвертую волну коронавируса в России, другие считают, что она уже началась. Чего ждать россиянам, по мнению специалистов, читайте в подборке «Рамблера».

22 сентября вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что ситуация с коронавирусом в Москве ухудшилась: заболеваемость поднялась на 24%, количество госпитализаций — на 15%. Она связала это с ростом числа контактов между людьми в связи с окончанием дачного сезона и началом учебного года. Доля штамма «Дельта», по ее словам, достигла 100%. Вице-мэр напомнила о необходимости соблюдать меры безопасности и подчеркнула, что после прививки люди болеют реже и легче.

23 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти отслеживают ситуацию, вопрос о введении новых ограничений и локдауна на федеральном уровне пока не обсуждался.

Два-три месяца новой волны

Врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков считает, что осенняя волна коронавируса будет похожа на летнюю, но с некоторыми отличиями: ее усугубят сезонные инфекции и из-за начала учебы станет больше заболевших детей. Превалировать будет тот же штамм «Дельта» или «Дельта плюс».

Врач подчеркнул, что люди, сделавшие прививку, тоже могут заболеть, но они перенесут вирус легче и без последствий.

Новая волна продлится два-три месяца, считает Поздняков, но сейчас врачи готовы к коронавирусу лучше, чем год назад, поэтому если люди будут соблюдать элементарные правила, локдаун и другие экстремальные меры не потребуются, сказал он «РИА Новости».

Рост заболеваемости до зимы

Специалист Высшей Школы управления здравоохранением Сеченовского Университета Артем Гиль в середине сентября заявил, что прирост заболеваемости пока заметен не по всей России, а только в отдельных регионах. Масштабная четвертая волна, по его словам, стартует в конце сентября или отодвинется на начало октября, но в целом она неизбежна. В зимний период заболеваемость, возможно, пойдет на спад, но коллективный иммунитет пока невысок, и если люди не будут активно прививаться осенью и зимой, весной россиян опять ждет повышение количества заражений и летальных исходов.

Среди факторов риска эксперт назвал смягчение мер безопасности и отношения к этому вопросу у граждан.

«Прошлой осенью благодаря высокому уровню тревожности и более жестким ограничительным мерам цифры по смертности и заболеваемости на старте волны были гораздо ниже при более летальном первоначальном варианте вируса», — сказал он в интервью «Комсомольской правде».

При этом Гиль подчеркнул, что система здравоохранения сейчас лучше готова к борьбе с коронавирусом и способна быстрее перестраиваться, но возможны проблемы с плановой помощью, особенно заметны они будут в небольших городах.

Выход на плато в декабре

Главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что сейчас продолжается третья волна, просто из-за отпускного сезона она растянулась по времени. Выход на плато, по словам эксперта, возможен в середине или конце декабря, можно надеяться, что зима пройдет относительно спокойно. Если вирус не даст новых мутаций, то весной произойдет подъем заболеваемости, но он не должен быть мощным, сказал Тимаков в интервью «Москве 24».

Ежегодные всплески

Врач-иммунолог Владимир Болибок отметил, что в ходе четвертой волны в группе риска те, кто не привился, это, в частности, неработающие люди и пенсионеры, а также дети. Дети обычно переносят болезнь легко, но они активно «делятся» вирусом в детских учреждениях, а потом несут его в семьи.