У части россиян начнут изымать загранпаспорта

В 2022 году у неплательщиков могут начать отбирать заграничные паспорта. Законопроект «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» Госдума рассмотрит в осеннюю сессию. Об этом пишут «Известия».

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Законопроект предполагает введение ряда новых норм, которые будут регулировать действие удостоверяющих личность документов россиян, желающих пересечь границу страны. Речь идет в том числе об изъятии загранпаспортов у граждан, которым выезд из страны ограничен. Среди них могут оказаться россияне, признанные невыездными из-за неисполнения ими решений судов. Инициаторами подобных решений могут стать судебные приставы, если гражданин имеет долг по алиментам от 10 тысяч рублей или другой долг (по налогам, штрафам ГИБДД, кредитам, услугам ЖКХ) на сумму от 30 тысяч рублей.

Документ также включает в себя возможность изъятия загранпаспортов у подозреваемых или обвиняемых до вынесения решения по делу. То же самое относится к осужденным за совершение преступления.

Кроме того законопроект установит основания для признания загранпаспортов недействительными. Ими могут стать изменения владельцем имени, фамилии, пола или даты рождения.