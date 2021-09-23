Мать 9-летней студентки МГУ ответила на претензии ее однокурсников

Мать 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой ответила на претензии ее однокурсников, обративших внимание, что девочка играет на переменах между парами.

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Ранее однокурсницы Алисы рассказали, что она ведет себя, как ребенок.

«Она такая маленькая. Сегодня в коридоре дымком играла, который в аппарате с антисептиком. Сунет ручки — он дымит, и у нее восторг», - сообщила одна из студенток «Комсомольской правде».

Другая студентка отметила, что у Алисы «хромает социализация», и по ней видно, что ни в детский сад, ни в школу девочка не ходила.

Мать Алисы Наталия Теплякова, комментируя претензии однокурсниц Алисы, заявила, что игры на переменах – это не повод ее жалеть.

«И вообще не очень ясно, между парами играть запрещено? Или это повод жалеть ребенка? А в школе они тоже всех жалеют – детям же можно играть только на переменах и после уроков?» - сказала Наталия «Московскому комсомольцу».

Она сообщила, что за 20 дней первого семестра Алиса уже прочитала учебник по философии на 800 страниц, анатомии и физиологии на 700 страниц, курс психологических лекций на 600 страниц, а также другие учебники, «Незнайку на Луне» и сказки.

Девочка также подготовила доклад, который одобрил преподаватель.