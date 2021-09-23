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Мать 9-летней студентки МГУ ответила на претензии ее однокурсников

Вероника Полынина
1 час назад

Мать 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой ответила на претензии ее однокурсников, обративших внимание, что девочка играет на переменах между парами.

Мать 9-летней студентки МГУ ответила на претензии ее однокурсников
Фото: кадр видеокадр видео

Ранее однокурсницы Алисы рассказали, что она ведет себя, как ребенок.

«Она такая маленькая. Сегодня в коридоре дымком играла, который в аппарате с антисептиком. Сунет ручки — он дымит, и у нее восторг», - сообщила одна из студенток «Комсомольской правде».

Другая студентка отметила, что у Алисы «хромает социализация», и по ней видно, что ни в детский сад, ни в школу девочка не ходила.

Мать Алисы Наталия Теплякова, комментируя претензии однокурсниц Алисы, заявила, что игры на переменах – это не повод ее жалеть.

«И вообще не очень ясно, между парами играть запрещено? Или это повод жалеть ребенка? А в школе они тоже всех жалеют – детям же можно играть только на переменах и после уроков?» - сказала Наталия «Московскому комсомольцу».

Она сообщила, что за 20 дней первого семестра Алиса уже прочитала учебник по философии на 800 страниц, анатомии и физиологии на 700 страниц, курс психологических лекций на 600 страниц, а также другие учебники, «Незнайку на Луне» и сказки.

Девочка также подготовила доклад, который одобрил преподаватель.

Алиса Теплякова в 8 лет успешно сдала ЕГЭ по биологии, информатике, русскому языку и профильной математике, став самой молодой россиянкой, освоившей школьную программу. После она успешно сдала вступительные испытания на психологическом факультете МГУ имени Ломоносова и поступила на платное отделение.

Общество,МГУ,Комсомольская правда,Московский комсомолец,
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