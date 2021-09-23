Мать 9-летней студентки МГУ ответила на претензии ее однокурсников

Мать 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой ответила на претензии ее однокурсников, обративших внимание, что девочка играет на переменах между парами.
Ранее однокурсницы Алисы рассказали, что она ведет себя, как ребенок.
«Она такая маленькая. Сегодня в коридоре дымком играла, который в аппарате с антисептиком. Сунет ручки — он дымит, и у нее восторг», - сообщила одна из студенток «Комсомольской правде».
Другая студентка отметила, что у Алисы «хромает социализация», и по ней видно, что ни в детский сад, ни в школу девочка не ходила.
Мать Алисы Наталия Теплякова, комментируя претензии однокурсниц Алисы, заявила, что игры на переменах – это не повод ее жалеть.
«И вообще не очень ясно, между парами играть запрещено? Или это повод жалеть ребенка? А в школе они тоже всех жалеют – детям же можно играть только на переменах и после уроков?» - сказала Наталия «Московскому комсомольцу».
Она сообщила, что за 20 дней первого семестра Алиса уже прочитала учебник по философии на 800 страниц, анатомии и физиологии на 700 страниц, курс психологических лекций на 600 страниц, а также другие учебники, «Незнайку на Луне» и сказки.
Девочка также подготовила доклад, который одобрил преподаватель.
Алиса Теплякова в 8 лет успешно сдала ЕГЭ по биологии, информатике, русскому языку и профильной математике, став самой молодой россиянкой, освоившей школьную программу. После она успешно сдала вступительные испытания на психологическом факультете МГУ имени Ломоносова и поступила на платное отделение.