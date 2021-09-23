У переболевших COVID выявили опасный синдром

Группа международных ученых назвала синдром Гийена – Барре возможным последствием коронавируса.

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В статье, опубликованной в медицинском журнале Brain, говорится, что с начала пандемии COVID-19 выросло число пациентов с неврологическими заболеваниями, в том числе – с синдромом Гийена – Барре (СГБ).

Ученые пока не могут однозначно сказать, является ли возникновение СГБ последствием перенесенного коронавируса, однако 22% из 49 человек, у которых в период с 30 января по 30 мая 2020 года был диагностирован синдром, ранее переболели COVID-19.

Пациенты с подтвержденной или вероятной инфекцией SARS-CoV-2 в 73% случаев имели сенсомоторный вариант и в 64% случаев - паралич лицевого нерва. Среднее время от заболевания коронавирусом до неврологических симптомов составляло 16 дней.

Пациенты с COVID-19 имели общие неврологические особенности, аналогичные тем, которые ранее были описаны у других пациентов с поствирусным синдромом Гийена – Барре.

Ученые отмечают, что число фиксируемых случаев синдрома с начала пандемии не возросло, поэтому тесная связь между коронавирусом и СГБ маловероятна.