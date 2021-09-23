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В Финляндии сделают исключение для привитых «Спутником V»

Елена Прошина
17 минут назад

В финском Национальном институте здравоохранения и социального развития (THL) считают, что привитых российской вакциной «Спутник V» можно освободить от обязанности делать тест на коронавирус при въезде в страну. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на телекомпанию Yle.

В Финляндии сделают исключение для привитых «Спутником V»
Фото: ТАССТАСС

Как считают в институте, прошедшие вакцинацию российской вакциной не окажут влияния на эпидситуацию в Финляндии. Кроме того, признание «Спутника V» даст возможность снизить нагрузку по тестированию въезжающих из РФ.

Соответствующее заявление подписали глава THL Маркку Тервахаута и руководитель одного из департаментов Отто Хелве.

Общество,Московский комсомолец,
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