В Финляндии сделают исключение для привитых «Спутником V»

В финском Национальном институте здравоохранения и социального развития (THL) считают, что привитых российской вакциной «Спутник V» можно освободить от обязанности делать тест на коронавирус при въезде в страну. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на телекомпанию Yle.