В Финляндии сделают исключение для привитых «Спутником V»

В финском Национальном институте здравоохранения и социального развития (THL) считают, что привитых российской вакциной «Спутник V» можно освободить от обязанности делать тест на коронавирус при въезде в страну. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на телекомпанию Yle.
Как считают в институте, прошедшие вакцинацию российской вакциной не окажут влияния на эпидситуацию в Финляндии. Кроме того, признание «Спутника V» даст возможность снизить нагрузку по тестированию въезжающих из РФ.
Соответствующее заявление подписали глава THL Маркку Тервахаута и руководитель одного из департаментов Отто Хелве.