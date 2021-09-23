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Россиянам пообещали собственный TikTok

Елена Прошина
52 минуты назад

Российский аналог приложения TikTok запустят в конце ноября – начале декабря 2021 года. Об этом заявил гендиректор холдинга «Газпром-Медиа» Александр Жаров на Национальном рекламном форуме в Москве, сообщает ТАСС.

Россиянам пообещали собственный TikTok
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В конце осени мы представим новую платформу с короткими видео и вертикальным форматом контента. Одной из тенденций сегодняшнего времени является "вертикализация" потребления контента – 80% видео пользователь смартфона "потребляет" в вертикальном формате», – заявил глава компании.

Жаров не уточнил, какое название получит приложение.

В конце 2020 года гендиректор рассказал, что «Газпром-медиа» выкупил мобильное приложение для блогеров «Я молодец», которое разрабатывалось при организационной и экспертной поддержке фонда «Иннопрактика».

В июне 2021 года Жаров в ходе Петербургского международного экономического форума заявил, что в приложении будут функции, которых нет у конкурентов – TikTok и Likee.

Общество,Александр Жаров,Газпром-медиа,ИТАР-ТАСС,
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