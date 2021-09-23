Эксперты оценили вероятность бабьего лета в России

В октябре на большей части территории России ожидается температура около или выше нормы, соответственно, условия для бабьего лета существуют. Об этом в комментарии «Рамблеру» рассказал заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.
Метеоролог уточнил, что бабьим летом обычно называется период сухой, малооблачной погоды, что обычно связано с установлением области высокого давления.
«Это антициклон или область повышенного давления, барический гребень. Такие ситуации, как правило, сохраняются не один день, а дольше. Они могут быть на большей части территории нашей страны. Это и европейская территория, где снега, который задержится надолго, еще нету. Здесь повышение давления вполне способно привести к прекращению осадков и периодам малооблачной погоды, когда светит солнце и нет осадков. Остаток сентября и октябрь - этот тот период, когда бабье лето еще вполне вероятно. На самом деле и Урал, и большую часть Сибири, и юг Дальневосточного округа это тоже касается», - сказал он.
Говоря о ближайших перспективах, замдиректора Гидрометцентра отметил, что Центральный регион пока находится под влиянием циклона.
«С ним связаны осадки, которых было много в последние дни. Но в начале следующей недели давление уже будет повышаться. И такие эпизоды, которые можно назвать бабьим летом, возможны на достаточно обширных территориях у нас в стране. Но это процесс вероятностный. И сейчас сказать конкретно, где и когда, сложновато. Детализированный прогноз по дням "достреливает" на пять-семь суток, а дальше становится ненадежным, и прогнозы составляются в других терминах. Если говорить о прогнозах с детализацией по месяцам, то на большей части территории страны октябрь предполагается около или выше нормы. Значит, условия для бабьего лета существуют», - отметил специалист.
Киктев добавил, что в Центральном регионе в последние дни температура ниже климатической нормы, но сейчас к ней приближается. При этом, по словам специалиста, в регионе следующие несколько дней значительного потепления не ожидается.
«Теплее, чем обычно бывает по климатическим данным, будет в на Арктическом побережье, на севере Урала, на Ямале, а также на Таймыре, в Приморье. Это, пожалуй, наиболее заметные аномалии на ближайшую десятидневку», - уточнил метеоролог.
Вместе с тем главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала о том, в каких российских регионах ожидается прохладная погода.