Эксперты оценили вероятность бабьего лета в России

«С ним связаны осадки, которых было много в последние дни. Но в начале следующей недели давление уже будет повышаться. И такие эпизоды, которые можно назвать бабьим летом, возможны на достаточно обширных территориях у нас в стране. Но это процесс вероятностный. И сейчас сказать конкретно, где и когда, сложновато. Детализированный прогноз по дням "достреливает" на пять-семь суток, а дальше становится ненадежным, и прогнозы составляются в других терминах. Если говорить о прогнозах с детализацией по месяцам, то на большей части территории страны октябрь предполагается около или выше нормы. Значит, условия для бабьего лета существуют», - отметил специалист.