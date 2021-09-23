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Первому в России конкуренту «Победы» придумали название

Алиса Селезнёва
53 минуты назад

S7 Group объявила, что новая российская бюджетная авиакомпания будет запущена под брендом Citrus. Об этом пишет РИА Новости.

«Название не только отражает цель авиакомпании - соединять российские города (Cities of Russia), но и предлагает пассажирам яркий и позитивный опыт путешествий. Лоукостер Citrus позволит посмотреть свежим взглядом на бюджетные перелеты», - подчеркнули в авиакомпании.

Предполагается, что новая бюджетная авиакомпания будет перевозить пассажиров между российскими региональными центрами, минуя Москву и Санкт-Петербург, отмечает РБК.

По данным источников издания, первые полеты Citrus запланированы на июль 2022 года, а основным цветом перевозчика станет розовый.

Полеты двух авиакомпаний потребовали ограничить в России

Сitrus реализуется на базе компании «Глобус», которая ранее выполняла полеты под брендом S7. Ожидается, что к концу следующего года у лоукостера будет восемь самолетов A320 neo, через год уже 16 самолетов, а к концу 2024 года — 24.