S7 Group объявила, что новая российская бюджетная авиакомпания будет запущена под брендом Citrus. Об этом пишет РИА Новости.
«Название не только отражает цель авиакомпании - соединять российские города (Cities of Russia), но и предлагает пассажирам яркий и позитивный опыт путешествий. Лоукостер Citrus позволит посмотреть свежим взглядом на бюджетные перелеты», - подчеркнули в авиакомпании.
Предполагается, что новая бюджетная авиакомпания будет перевозить пассажиров между российскими региональными центрами, минуя Москву и Санкт-Петербург, отмечает РБК.
По данным источников издания, первые полеты Citrus запланированы на июль 2022 года, а основным цветом перевозчика станет розовый.
Сitrus реализуется на базе компании «Глобус», которая ранее выполняла полеты под брендом S7. Ожидается, что к концу следующего года у лоукостера будет восемь самолетов A320 neo, через год уже 16 самолетов, а к концу 2024 года — 24.