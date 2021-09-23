S7 Group объявила, что новая российская бюджетная авиакомпания будет запущена под брендом Citrus. Об этом пишет РИА Новости .

«Название не только отражает цель авиакомпании - соединять российские города (Cities of Russia), но и предлагает пассажирам яркий и позитивный опыт путешествий. Лоукостер Citrus позволит посмотреть свежим взглядом на бюджетные перелеты», - подчеркнули в авиакомпании.

Сitrus реализуется на базе компании «Глобус», которая ранее выполняла полеты под брендом S7. Ожидается, что к концу следующего года у лоукостера будет восемь самолетов A320 neo, через год уже 16 самолетов, а к концу 2024 года — 24.