Вакцинация начнется раньше обычного. Что важно знать

В 2021 году вакцинация от гриппа начнется раньше обычного. Прививки будут делать параллельно с вакцинацией от коронавируса. Все, что нужно знать о вакцинации от гриппа, читайте в подборке «Рамблера».

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Кому можно и нельзя вакцинироваться

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Делать прививку от гриппа можно всем, начиная с шестимесячного возраста (в отдельных случаях младенцев из группы риска прививают и раньше). Для детей, которые ходят в сад или школу, вакцинация особенно актуальна, так как в коллективе вирусы распространяются очень активно, и в итоге заболевает не только сам ребенок, но и его родственники.

Однозначных противопоказаний к прививке от гриппа мало. Это некоторые системные заболевания и обострение хронических, а также отдельные виды аллергии и первый триместр беременности. Однако некоторым людям нужно выбирать определенные препараты. Например, беременным женщинам противопоказана интраназальная вакцина. В любом случае перед вакцинацией рекомендуется обсудить свое состояние здоровья с врачом.

Какие бывают вакцины

В России зарегистрировано около двух десятков препаратов. Чаще всего используются Грипповак, Ваксигрип, Бегривак, Агриппал S1, Гриппол, Гриппол плюс, Инфлювак, Флюарикс, Инфлексал V. Они вводятся в виде инъекции — подкожно или в дельтовидную мышцу. Живая вакцина вводится интраназально. В состав вакцин ежегодно вносятся изменения, чтобы они действовали на конкретный штамм текущего года.

Побочные эффекты

Вакцинация от гриппа крайне редко вызывает побочные эффекты, так как они обычно содержат лишь отдельные белки вируса, которые не похожи на настоящий грипп. По статистике они проявляются примерно у 3% привитых. Обычно речь идет о покраснении в месте укола, головной боли и небольшом повышении температуры.

Когда лучше прививаться

Врачи называют лучшим временем сентябрь-октябрь. В это время сезонный подъем заболеваемости еще не настал, и к моменту, когда он придет, организм уже успеет выработать иммунитет.

Как часто нужно делать прививку

Иммунитет от прививки вырабатывается в течение двух недель и обычно держится один сезон, поэтому ее нужно ежегодно обновлять. При этом детям, которые прививаются впервые, обычно рекомендуют делать две инъекции с интервалом в месяц из-за отсутствия имунной памяти от встреч с вирусом в естественных условиях, а взрослым достаточно одного укола.

Где можно сделать прививку

Вакцинироваться можно в любом медицинском учреждении, у которого есть лицензия на этот вид услуг, как государственном, так и коммерческом. Также во многих городах работают мобильные пункты вакцинации. В Москве прививку можно сделать в МФЦ и центрах «Мои документы». Кроме того, предприятия и учебные заведения организуют выезд медицинских сотрудников на место.

Прививка от гриппа входит в Национальный календарь прививок и в государственных медицинских учреждениях делается бесплатно (в некоторых случаях за импортную вакцину может потребоваться доплата). В частных клиниках услуга оказывается за деньги.