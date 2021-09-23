В России появится первый экогород

Лучшие проекты индивидуальных домов будут использованы для реновации города Байкальска Иркутской области. Об этом рассказала на подведении итогов всероссийского конкурса проектов индивидуальных домов и социально-культурных объектов вице-премьер Виктория Абрамченко.

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На конкурс, объявленный в июле нынешнего года, поступило более 120 проектов, из них выбрано 40 домов-победителей. Виктория Абрамченко уже связалась с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и попросила его использовать проекты-победители для развития Байкальска.

На территории Байкальска расположен Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, сейчас идет рекультивация этой площадки, рассказала Абрамченко. "Мы договорились с коллегами, что впервые в РФ будет реновация маленького города Байкальска в полном объеме выполнена", - сказала вице-премьер.