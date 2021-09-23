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В России появится первый экогород

Российская Газетаиещё 1
52 минуты назад

Лучшие проекты индивидуальных домов будут использованы для реновации города Байкальска Иркутской области. Об этом рассказала на подведении итогов всероссийского конкурса проектов индивидуальных домов и социально-культурных объектов вице-премьер Виктория Абрамченко.

В России появится первый экогород
Фото: ТАССТАСС

На конкурс, объявленный в июле нынешнего года, поступило более 120 проектов, из них выбрано 40 домов-победителей. Виктория Абрамченко уже связалась с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым и попросила его использовать проекты-победители для развития Байкальска.

На территории Байкальска расположен Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат, сейчас идет рекультивация этой площадки, рассказала Абрамченко. "Мы договорились с коллегами, что впервые в РФ будет реновация маленького города Байкальска в полном объеме выполнена", - сказала вице-премьер.

Байкальск будет первым экогородом в России, подчеркнула Абрамченко. Типовые деревянные дома, ставшие победителями конкурса, будут использоваться для переселения граждан из аварийного жилья.

Общество,Игорь Кобзев,Виктория Абрамченко,Байкальский ЦБК,
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