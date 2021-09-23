Заслуженный учитель России предложил альтернативу ЕГЭ

Главный недостаток Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в том, что обучение в школах на протяжении как минимум двух последних лет ведется с креном на тренировку к экзаменам, из-за чего выпускники упускают значительный пласт необходимых знаний, что негативно сказывается на общей эрудиции. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал заслуженный учитель России, кандидат психологических наук Александр Снегуров.

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Рособрнадзор заявил, что считает необоснованным полный отказ от аттестации в формате ЕГЭ. В ведомстве оценили последствия такой меры: эксперты считают, что она снизит качество образования. На федеральном уровне уже разработали и внедрили единые механизмы обучения, которые способствуют успешному обучению детей.

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Альтернативные варианты

По мнению педагога, экзамен все же можно было бы сохранить, но только в определенном сегменте, наряду с другими форматами оценки итогов обучения. Снегуров уверен, что отказ от устоявшейся формы не только не снизит, но может и улучшить качество образования.

«Мне кажется, что введение ЕГЭ и его пролонгация в какой-то степени, наоборот, снижает качество обучения. Недавно я взял на подготовку к конкурсу "Лидеры России" одного молодого человека. Выяснилось, что организаторы хотят увидеть как раз широкую эрудицию участника, не в парадигме ЕГЭ, а намного шире, с опорой на то, насколько читающим является человек, посещает ли музеи, театры и прочее, — заметил Снегуров. — Конечно, не скажу, что те, кто готовится к ЕГЭ, совсем не повышают свой уровень знаний — здесь все очень индивидуально и зависит от конкретной ситуации».

Учитель обратил внимание на то, что зачастую результаты ЕГЭ показывают не старания школьных педагогов и качество образования в учебном заведении, а труд репетиторов, самого ученика и его родителей.

«Этот экзамен просто аккумулирует в своих отчетных показателях разные факторы. Это и усердие самого ученика, его способность к самообразованию, курсы, репетиторы. В итоге невозможно отследить, из чего сложился конкретный результат. Ну и главная проблема ЕГЭ — это, конечно, то, что 10 и 11 классы ведутся с явным креном на тренировку к нему. И, если, например, человек не расположен к гуманитарным предметам, планирует сдавать математику, физику, химию, то он просто не обращает внимание на другие темы и сферы. Пропускает мимо себя литературу, историю, обществознание, которое вообще является одной из важнейших областей», — объяснил педагог.

Снегуров предложил другой формат оценки обучения школьников: учет результатов контрольных и диагностических работ, итоговых сочинений, участий в конкурсах, олимпиадах. Как он полагает, это повысит мотивацию к образованию, причем не однобокому, как в настоящее время, а всестороннему.

«Пускай даже ЕГЭ остается как одна из форм аттестационных работ. Но этот экзамен не должен быть единственным. Ведь в итоге мы видим, как все больше людей утекает из школ, переходят на очно-заочное обучения, игнорируя, якобы, ненужные им предметы в пользу посещения бесконечных репетиторов и подготовки к ЕГЭ на дому. И так школы скоро просто опустеют. Неужели мы хотим такого будущего?» — заключил заслуженный учитель.