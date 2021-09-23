Пока вы в маске: в какие страны можно попасть со «Спутником V»

«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Какая вакцина открывает больше всего стран для путешествия

«С ним («Спутником V») можно попасть в Албанию, Армению, Азербайджан, Белоруссию, Болгарию, Венгрию, Грузию, Египет, Иорданию, Кипр, Киргизию, Северную Македонию, Марокко, Молдавию, Монголию, Словению, Турцию и Черногорию», – сообщают на сайте. «Тонкости туризма» сообщают, что при вакцинации «Спутник V», в этих странах не придется проходить карантин или сдавать ПЦР-тестирование. Но каждая принимающая сторона самостоятельно назначает сроки окончания вакцинации для приема граждан. Обычно это 14 дней. Тем, кто прививался вакцинами «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», можно будет без дополнительного карантина и ПЦР-тестов прибыть только в Албанию, Армению, Белоруссию, Венгрию и Северную Македонию. А Турция и Египет потребует дополнительного ПЦР-тестирования не позднее, чем за 72 часа до вылета.

Центр Чумакова модернизировал производство для выпуска «КовиВака»

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН завершил модернизацию оборудования, которое позволяет нарастить мощности производства вакцины от коронавируса «КовиВак». Об этом сообщаетТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России. По словам директора центра им. Чумакова Айдара Ишмухаметова, модернизация производства прошла успешно и закончилась в ранее запланированные сроки. «Мы уже начали производство вакцины на новом оборудовании. Новое оборудование позволит центру нарастить свои мощности в 2-2,5 раза», — добавил он.

Вирусолог назвал условия для появления нового суперштамма коронавируса

Ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации Национальной медицинской библиотеки институтов здравоохранения США Евгений Кунин рассказал об условиях для появления нового суперштамма коронавируса. Об этом сообщает газета "Известия". По словам специалиста, следующий суперштамм SARS-CoV-2 необязательно будет продолжением линии "Дельты". "Если бы этот штамм полностью – от слова "целиком" – вытеснил все остальные варианты, тогда конечно. Но остальные варианты где-то все равно продолжают персистировать. Достаточно вероятно, что следующий суперштамм выскочит откуда-то из-за спины у этой "Дельты", – отметил вирусолог.

Врач прогнозирует выход на плато по коронавирусу в России в декабре

Выход на плато по коронавирусу ожидается в России в декабре текущего года. Об этом сообщил главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков. По его словам, на данный момент стабилизации процесса и выхода на плато по COVID-19 не произошло. «А когда будет снижение, а оно будет, вероятнее всего, в декабре, середина — конец декабря, вот тогда мы зиму более-менее, надеюсь, спокойно с вами переживём», — приводит ТАСС его заявление в эфире телеканала «Москва 24».

Найдено эффективное средство против коронавируса