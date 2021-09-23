Пока вы спали: Грузия оказалась в центре международного скандала

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Грузия оказалась в центре международного скандала

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Посол Грузии Вахтанг Махароблишвил вызван руководством Евросоюза для объяснений по поводу появившейся информации о тайном прослушивании разговоров иерархов Грузинский православной церкви и дипломатов ЕС, США и Израиля. Об этом пишет «Взгляд».

Генпрокуратура Грузии начала расследование появления в СМИ информации о прослушке дипломатов. В свою очередь эксперты отметили, что нанести ущерб правящей партии накануне выборов было бы выгодно бывшему президенту страны Михаилу Саакашвили.

Зеленский обвинил Россию с трибуны ООН

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на Генассамблее ООН обвинил Россию в «неуважения к международному праву», раскритиковав участие жителей Крыма и Донбасса в выборах депутатов Госдумы. Цитаты из речи украинского лидера приводит «Коммерсант».

По мнению Зеленского, Россия совершила «международные преступления», выдав паспорта жителям Крыма и Донбасса и «заставив» их участвовать в выборах российского парламента.

ЦБ временно отказался от новых штрафов за нарушение «антиотмывочного» закона

Центробанк России до 1 апреля 2022 года не будет штрафовать банки за нарушение новых правил «антиотмывочного» закона, которые касаются отслеживания кредитными организациями всех операций в адрес НКО и переводов из ряда стран. Об этом пишут «Известия».

Поправки вступают в силу с 1 октября. Однако ЦБ России в своем письме в кредитные организации отметил, что нововведение многократно повысит нагрузку на банки и на время перестройки систем регулятор считает целесообразным воздержаться от штрафных санкций.

США обвинили Россию в «злонамеренных» действиях против Украины

Группа сенаторов представила на рассмотрение конгресса США проект резолюции, в котором говорится о «злонамеренной деятельности» России против Украины. Об этом сообщает RT.

В резолюции «злонамеренной деятельностью» названо «вторжение» на территорию соседнего государства и «оккупация» Крыма, а также содержится призыв усиливать санкционное давление на Россию.

Украина займется созданием «ракетного щита»

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО об увеличении оборонного бюджета на 2022 год. А министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что в 2022 году будет начато создание собственного «ракетного щита» и возобновлена работа над оперативно-тактическим комплексом «Сапсан». Об этом сообщает RT.