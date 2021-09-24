Идут на нарушение закона: ветеринарам РФ нечем лечить животных

В России складывается серьезная проблема с ветеринарным лечением животных. Практически все лекарственные средства, которые использовались ранее, стали запрещенными в ветеринарии. При этом отечественных разрешенных аналогов выпускается недостаточно, а для лечения некоторых заболеваний они просто отсутствуют. «Вечерняя Москва» разбиралась, в чем суть проблемы.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва Кирилл Зыков / АГН Москва

С медикаментами для лечения животных «огромные проблемы», рассказал президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженный ветеринарный врач Сергей Середа.

Видео дня

— Дело в том, что 90 процентов препаратов, которые используются в ветеринарии, — медицинские. А теперь для ветеринарии должны быть ветеринарные, а для медицины — медицинские, — пояснил он.

То количество ветеринарных препаратов, которое производится в России, «крайне мало, если не сказать ничтожно», отметил врач. Импортные медикаменты, по его словам, привозятся, но их количество также ограничено. Получается, что у ветеринаров просто нет возможности лечить животных.

Генеральный директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова, в свою очередь, рассказала, что по закону об обращении лекарственных средств все препараты разделились на две группы — ветеринарные и медицинские. Первые регистрируются Россельхознадзором, а вторые — Росздравнадзором. Кроме того, процедура регистрации разная, но все препараты проходят доклинические и клинические испытания.

— Если медицинский проходит испытание на людях, то для ветеринарного применения — на разных группах животных. Если препарат не зарегистрирован в качестве ветеринарного, то он не может использоваться в ветеринарии. Это нарушение закона, — сказала она.

Колчанова подчеркнула, что сегодня складывается «критическая, тупиковая ситуация» для лечения животных по этим правилам. Для ветеринарного применения в России крайне мало зарегистрировано препаратов. Кроме того, те лекарства, которые крайне нужны, как ветеринарные не зарегистрированы вовсе.

— При отсутствии аналогов для ветеринарии ветеринарные врачи, получается, идут на страшный риск и используют медицинские препараты, обходя закон. У них безвыходное положение, они не могут вылечить животное, потому что просто отсутствуют ветеринарные препараты. Идут на это нарушение, — констатировала собеседница «ВМ».

По ее словам, Россельхознадзор ранее подходил очень жестко к такого рода нарушениям. Если выявляли клиники, которые использовали в лечении животных препараты для человека, они строго наказывались. Сегодня такого уже нет, ведомство также ждет разрешения ситуации.

Колчанова рассказала, что несколько лет назад совместно с ветеринарными врачами был составлен список необходимых препаратов для лечения животных. С ним союз обратился к производителям, чтобы они провели испытания лекарств и зарегистрировали их в качестве ветеринарных. Однако призыв повис в воздухе. Все дело в том, что рынок сбыта медицинских и ветеринарных препаратов очень разнится. Последний — очень маленький. А серьезным производителям невыгодно проводить дополнительные испытания и тратить на них деньги.

Проблемой власти уже занимаются, заверила Колчанова. Вопрос обсуждается и депутатами Госдумы и на площадке Минсельхоза. Сегодня возможно двумя способами выйти из сложной ситуации с лечением животных. Правительство их поддерживает. Кроме того, оно уже обратилось к новому составу Госдумы с просьбой разрешить данный вопрос.

— Воля государства есть, чтобы решить эту проблему, — с одной стороны, предоставить возможность фармацевтическим заводам, которые делают лекарства для людей, по упрощенной и дешевой схеме зарегистрировать препараты в качестве ветеринарных. Второй путь — те предприятия, которые выпускают препараты для животных, готовы расширить линейку, чтобы делать аналоги медпрепаратов в качестве ветеринарных, — сказала Колчанова.

Предприятия, которые с нуля начнут производство лекарств, могут получить поддержку государства в качестве субсидий. Что касается иностранных препаратов, то те, которые предназначены для ветеринарии, привозятся в Россию. А ввоз медицинских лекарств, которые могли бы использоваться для лечения животных, не осуществляется.

— Сложная проблема, но есть пути решения, однако они тоже потребуют времени, — отметила Колчанова.

Летом «ВМ» писала о том, что с российского рынка исчезли некоторые специализированные импортные корма для животных. А цены на оставшиеся их запасы у продавцов растут. Связано это с ограничениями на ввоз кормов и добавок из некоторых стран, которые не прошли или отказались подтвердить безопасность своей продукции.

Как рассказали Середа и Колчанова, проблема не решилась за несколько месяцев и остается актуальной.