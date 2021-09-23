Под Калининградом открылся Музей мусора

В поселке Сосновка Калининградской области открылся Музей мусора «Му-Му-Ка», сообщает «МИР 24».
Музей разделен на две части: некоторые экспонаты расположили прямо под открытым небом, другие – представили в выставочном зале.
С экспонатами в Музее мусора можно взаимодействовать. Например, посетители могут забраться на огромного динозавра, сделанного из старого фургона, или посидеть в кресле из старых теннисных мячей и кукольных голов.
Музей мусора также есть в Иркутске. Он примечателен своими экспонатами из старых стиральных машин, выброшенной мебели и автомобильных деталей. Всего в музее несколько десятков таких экспонатов.