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Для российских туристов откроют еще одно направление

Алиса Селезнёва
54 минуты назад

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), для туристов из России в декабре может открыться Индонезия. Об этом сообщают «Известия».

Для российских туристов откроют еще одно направление
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам вице-президента РСТ Юрия Барзыкина, Бали - одно из востребованных направлений у россиян, однако не стоит ожидать его открытия раньше декабря.

«Это как раз высокий сезон. Осенью мы уже ничего не успеем. Туда же надо долететь еще, а прямого авиасообщения между нашими странами по-прежнему нет», - заметил он.

В свою очередь вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин уточнил изданию, что не стоит ожидать восстановления туров в Индонезию, пока не будет решения Оперативного штаба о возобновлении прямого авиасообщения.

При этом большое значение будет иметь и то, какие правила въезда установят власти Индонезии. Большого потока туристов из России можно будет ожидать, если они будут лояльны и просты, пояснил он.

С 15 сентября Индонезия разрешила посещать республику обладателям бизнес-виз и виз ограниченного пребывания. Среди условий въезда — сертификат о полной вакцинации и восемь дней карантина по прибытии. В посольство России в Джакарте рассчитывают, что вакцинированные «Спутником V» смогут беспрепятственно приехать в страну, если она откроется.

Ранее Турция отказалась признавать сертификаты о вакцинации, если туристы привились «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком». Им необходимо будет сдать ПЦР-тест не ранее чем за 72 часа до прилета в страну. Также Турция отказалась признавать сертификаты россиян, привившихся вакциной «Спутник Лайт». При этом туристы, сделавшие два компонента вакцины «Спутник V» смогут свободно въехать в страну.

Общество,Дмитрий Горин,Ассоциация туроператоров России,
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