В Красноярске ограничили скорость электросамокатов

"ГИБДД города совместно с администрацией Красноярска вышла на представителей бизнеса, и они пошли нам навстречу, устанавливают ограничения скорости. На всей территории города максимальная скорость - 25 км/ч, есть ограничения скорости до 20 км/ч. Это Ярыгинская набережная, остров Татышев, ряд парков, бульвар Маяковского, там оно будет действовать с 17:00 (13:00 мск) до 23:00 (19:00 мск)", - сообщил представитель ведомства. Также ограничения скорости в 15 км/час действуют на вантовом мосту, соединяющем центр Красноярска с островом Татышев, и тротуары на проспекте Мира.