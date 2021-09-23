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Россияне могут рассчитывать на повышение пенсий

Елена Прошина
9 минут назад

Повышение пенсии в РФ не привязано к фиксированным датам в течение года, сообщает Пенсионный фонд России.

ПФР назвал имеющих право на повышение пенсии
Фото: ТАССТАСС

Выплаты пенсионерам увеличиваются после достижения 80 лет, а также в случае приобретения стажа на Севере или увольнения с работы. Как отмечает ПФР, 80-летним пожилым людям нет необходимости предпринимать какие-либо действия, поскольку надбавка устанавливается автоматически. При достижении 80 лет повышенную выплату можно будет получить на следующий месяц.

Также нет привязки к фиксированной дате повышения пенсии по старости, если у работающего пенсионера появляется новый стаж на Севере. В этом случае пожилому человеку необходимо подать заявление с пакетом документов. Выплаты будут пересчитаны с нового месяца.

Как сообщалось ранее, в следующем году средний размер страховой пенсии по старости составит 18 521 рубль. При этом в 2023 году среднегодовой размер выплат составит 19 477 рублей, еще через год — 20 469 рублей.

Социальные пенсии будут проиндексированы в следующем году на 7,7 процента. Они назначаются тем россиянам, у которых нет достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. В 2021 году социальные пенсии были проиндексированы на 3,4%.

Общество,Пенсионный фонд РФ,
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