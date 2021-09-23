В РФ пропал жизненно важный для пациентов с эпилепсией препарат

Родители детей с эпилепсией попросили Минздрав возобновить поставки в Россию жизненно важного препарата «Суксилеп». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на петицию.

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В документе утверждается, что препарат пропал еще в в июне. Как пояснила инициатор обращения, мать семилетней девочки с эпилепсией. Лекарство не зарегистрировано в России, поэтому получить его можно было только после решения врачебной комиссии.

Теперь лекарство для пациентов с эпилепсией можно купить только в интернете, однако цена у перекупщиков составляет около 10 тысяч рублей за банку, которой хватает примерно на месяц. Россиянка отмечает, что безвыходным положением пациентов пользуются и мошенники, которые «за большие деньги продают пустышки».

Многие родители опасаются, что «Суксилеп» могут убрать из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. При этом большой процент детей после приемы этого препарата имеет шанс на полное выздоровление.

При этом в Минздраве заверили, что ситуация «находится на контроле». «Ведомство осуществило сбор в разрезе каждого субъекта Российской Федерации (23 098 упаковок) и направило информацию в Минпромторг для принятия мер», — заявили в пресс-службе.