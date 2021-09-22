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Россия возобновляет с 5 октября авиасообщение с несколькими странами

ТАСС
39 минут назад

Россия возобновляет авиасообщение с Джибути, Данией, Новой Зеландией, ЮАР и Перу с 5 октября. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Россия возобновляет авиасообщение с пятью странами
Фото: ТАССТАСС

Согласно данным штаба, авиасообщение будет возобновлено с Джибути по маршруту Москва - Джибути с частотой два рейса в неделю, с Новой Зеландией по маршруту Москва - Веллингтон с частотой два рейса в неделю, с Перу по маршруту Москва - Лима с частотой два рейса в неделю, с ЮАР по маршруту Москва - Кейптаун и Москва - Йоханнесбург с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте, с Данией по маршруту Санкт-Петербург - Копенгаген с частотой два рейса в неделю.

Также с этого же дня возобновляется авиасообщение с Гоа и Тенерифе.

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Помимо прочего, увеличивается количество рейсов в Японию, Киргизию, Узбекистан, Данию, Бахрейн, ОАЭ и Таджикистан.

Кроме того, Россия продлевает приостановку авиасообщения с Танзанией до 1 ноября.

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