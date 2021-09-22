Шадаев пригласил слушателей "Мастерской новых медиа" в команду Минцифры

В среду гендиректор АНО «Диалог» Алексей Гореславский и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев приняли участие в паблик-токе в рамках старта второго модуля обучения «Мастерской новых медиа».
«Даже при том, что мы сделали разворот в пользу цифровых новых каналов, соцсетей, соцмедиа, мы этот потенциал максимум на 20-30% используем, и можно много чего сделать», - сказал Максут Шадаев.
По его словам, все ещё мало тех, кто готов перестраиваться под новые форматы.
В этом контексте министр предложил слушателям присоединиться к формированию блока министерства по работе с соцмедиа.
Гендиректор АНО «Диалог» Алексей Гореславский в свою очередь также подчеркнул важность новых форматов коммуникаций.
Вместе с тем он призвал смотреть на ситуацию более широко.
«Традиционные медиа еще очень долго будут задавать определенную повестку, так как журналист традиционных СМИ обучен достоверно и верифицировано формулировать ту информацию, которая может быть человеку доставлена», - подчеркнул Гореславский.
Таким образом, по его словам, нужно уметь сочетать две вещи: форму, удобную для пользователя, и присутствие в той среде, в которой пользователь уже находится, с адекватностью, которая есть у традиционных медиа.