Шадаев пригласил слушателей "Мастерской новых медиа" в команду Минцифры

В среду гендиректор АНО «Диалог» Алексей Гореславский и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев приняли участие в паблик-токе в рамках старта второго модуля обучения «Мастерской новых медиа».

«Даже при том, что мы сделали разворот в пользу цифровых новых каналов, соцсетей, соцмедиа, мы этот потенциал максимум на 20-30% используем, и можно много чего сделать», - сказал Максут Шадаев.

По его словам, все ещё мало тех, кто готов перестраиваться под новые форматы.

В этом контексте министр предложил слушателям присоединиться к формированию блока министерства по работе с соцмедиа.

Гендиректор АНО «Диалог» Алексей Гореславский в свою очередь также подчеркнул важность новых форматов коммуникаций.

Вместе с тем он призвал смотреть на ситуацию более широко.

«Традиционные медиа еще очень долго будут задавать определенную повестку, так как журналист традиционных СМИ обучен достоверно и верифицировано формулировать ту информацию, которая может быть человеку доставлена», - подчеркнул Гореславский.