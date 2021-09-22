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Онищенко прокомментировал вакцинацию от COVID-19 и гриппа

RT на русском
55 минут назад

Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко прокомментировал вакцинацию от COVID-19 и гриппа.

Онищенко прокомментировал вакцинацию от COVID-19 и гриппа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дело в том, что вакцина — это специфическое средство профилактики. Она работает только на тот конкретный вирус или микроб, на который она приготовлена. Поэтому в данном случае коронавирус — это тоже вирус, но он отнюдь не вирус гриппа», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

Как напомнил Онищенко, от гриппа прививают каждый год.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН высказался о вероятности заболеть COVID-19 и ОРВИ.

Общество,Владимир Болибок,Геннадий Онищенко,Роспотребнадзор,Госдума,Комсомольская правда,
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