Онищенко прокомментировал вакцинацию от COVID-19 и гриппа

«Дело в том, что вакцина — это специфическое средство профилактики. Она работает только на тот конкретный вирус или микроб, на который она приготовлена. Поэтому в данном случае коронавирус — это тоже вирус, но он отнюдь не вирус гриппа», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».