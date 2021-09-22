«Отстой и антисанитария»: россияне рассказали об отдыхе в Египте

Автор канала «Ты ж Турагент!» на платформе «Яндекс. Дзен» рассказала о впечатлениях российских туристов об отдыхе в Египте. Россияне попросили ее забронировать для них номера в одной из гостиниц в Хургаде. Этот отель расположен на первой линии, рядом находится прекрасный риф. Однако еще десять лет назад по поводу этого места высказывались жалобы относительно уборки — якобы горничные приходят и меняют белье только в том случае, если их специально об этом просить.

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В результате автор канала забронировала группе туристов из России номера в этом отеле. И вскоре она начала получать негативные отзывы.

«Куда вы нас поселили? Это не отель, а Казанский вокзал какой-то... Полный отстой, ужас и антисанитария везде!», «Мы уже в течение часа сидим на ресепшн... Если это так можно назвать. Никто не захотел к нам подойти. Персонал — хамло!», «Лифт какой-то грязный, еле передвигается, как будто атомную войну пережил», «Номер отвратительный! Старый, грязный, все поломанное и разбитое!», «В душе капает вода, а балкон даже на замок нельзя закрыть!» — написали туристы.

Кроме этого, россияне пожаловались на питание в столовой. Они отметили, что она располагалась на открытом воздухе, и птицы летали прямо над едой.