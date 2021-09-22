В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

«Отстой и антисанитария»: россияне рассказали об отдыхе в Египте

Анна Безрукова
18 минут назад

Автор канала «Ты ж Турагент!» на платформе «Яндекс. Дзен» рассказала о впечатлениях российских туристов об отдыхе в Египте. Россияне попросили ее забронировать для них номера в одной из гостиниц в Хургаде. Этот отель расположен на первой линии, рядом находится прекрасный риф. Однако еще десять лет назад по поводу этого места высказывались жалобы относительно уборки — якобы горничные приходят и меняют белье только в том случае, если их специально об этом просить.

«Отстой и антисанитария»: россияне рассказали об отдыхе в Египте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В результате автор канала забронировала группе туристов из России номера в этом отеле. И вскоре она начала получать негативные отзывы.

«Куда вы нас поселили? Это не отель, а Казанский вокзал какой-то... Полный отстой, ужас и антисанитария везде!», «Мы уже в течение часа сидим на ресепшн... Если это так можно назвать. Никто не захотел к нам подойти. Персонал — хамло!», «Лифт какой-то грязный, еле передвигается, как будто атомную войну пережил», «Номер отвратительный! Старый, грязный, все поломанное и разбитое!», «В душе капает вода, а балкон даже на замок нельзя закрыть!» — написали туристы.

Кроме этого, россияне пожаловались на питание в столовой. Они отметили, что она располагалась на открытом воздухе, и птицы летали прямо над едой.

В итоге российским гостям предложили доплатить за номера «повышенной комфортности» или вообще перебраться в другую гостиницу. Автор канала «Ты ж Турагент!» посоветовала им пойти и развеяться на море. Сами же туристы, увидев, какую сумму им нужно будет доплатить за переселение в другие номера и отели, ответили отказом.

Общество,Яндекс,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители