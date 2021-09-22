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Театр Армена Джигарханяна сменил название

ТАСС
30 минут назад

Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна сменил название, теперь он называется "Прогресс Сцена Армена Джигарханяна", сообщил в среду на пресс-конференции в ТАСС художественный руководитель Сергей Газаров.

Театр Армена Джигарханяна сменил название
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Нам показалось, что "Прогресс Сцена Армена Джигарханяна" - это будет новая жизни этого же театра, только в ускоренном, энергетическом, прорывном смысле, может быть провокационном, резком направлении. Но это то, что заложил Армен Борисович", - сказал Газаров.

Главное было - сохранить имя Армена Джигарханяна, отметил худрук, добавив, что также в названии появилось слово "Прогресс" - по названию бывшего кинотеатра, в здании которого находится театр.

"Почему "Прогресс"? Был кинотеатр "Прогресс", в свое время он был самый продвинутый. Прошло 25 лет, мы решили именно этот прогресс вернуть, потому что мы тоже хотим прогрессировать, и мы будем прогрессировать", - заявил Газаров.

Общество,Сергей Газаров,Армен Джигарханян,ИТАР-ТАСС,
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