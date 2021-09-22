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Священник из Рязани снялся для бренда мужской одежды

Нижегородская правда
12 минут назад

В Рязани местный священник Павел Коньков поучаствовал в фотосессии для магазина мужской одежды AMERIGO. Об этом сообщает 62инфо со ссылкой на батюшку.

Священник из Рязани снялся для бренда мужской одежды
Фото: ПАВЕЛ КОНЬКОВ / VK.COMПАВЕЛ КОНЬКОВ / VK.COM

Вначале священнослужитель сомневался, стоит ли ему позировать для рекламы.

— Решив, что это не хуже, чем работать на стройке или в такси (а многие отцы подрабатывают там, где могут) согласился, — рассказал Коньков.

Новый опыт настоятель храма оценил довольно позитивно и рассказал, что он не против повторить нечто подобное в будущем.

— Как еще по-другому примерить хорошие костюмы, — шутливо добавил священник.

Ранее сайт pravda-nn.ru сообщал, что нижегородская «училка» Татьяна Гартман примет участие в «Модном приговоре» на Первом канале.

Общество,Павел Коньков,
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