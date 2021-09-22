Священник из Рязани снялся для бренда мужской одежды

В Рязани местный священник Павел Коньков поучаствовал в фотосессии для магазина мужской одежды AMERIGO. Об этом сообщает 62инфо со ссылкой на батюшку.
Вначале священнослужитель сомневался, стоит ли ему позировать для рекламы.
— Решив, что это не хуже, чем работать на стройке или в такси (а многие отцы подрабатывают там, где могут) согласился, — рассказал Коньков.
Новый опыт настоятель храма оценил довольно позитивно и рассказал, что он не против повторить нечто подобное в будущем.
— Как еще по-другому примерить хорошие костюмы, — шутливо добавил священник.
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