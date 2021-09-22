Россияне останутся без любимых картофельных чипсов. Лукашенко ни при чем

Проблемы со сбором крупного картофеля в текущем сезоне могут привести к перебоям с поставками всего ассортимента чипсов марки Lay’s в сентябре и октябре. Как сообщает «Коммерсантъ», об этом своих контрагентов предупредило ООО «Фрито Лей Мануфактуринг», которое входит в состав PepsiCo.

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В PepsiCo объяснили, что причина возможно дефицита связана с очень жарким летом и затяжными дождями в начале осени, которые не позволяют убирать урожай картофеля на полях.

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«Ситуация нормализуется, когда мы начнем использовать сырье, хранящееся на наших складах»,— говорит представитель компании.

В свою очередь, в «Ленте» и X5 Group, которым принадлежат бренды «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» подтвердили, что получили уведомления о возможных перебоях в поставках. В «Ленте» отметили, что проблемы затронут 5-10% от общего объема поставок, однако в компании не испытывают нехватки чипсов и формируют запас, чтобы сохранить продукцию на полках.

Также источник «Ъ» среди ритейлеров добавил, что уже некоторое время поставки Lay’s приходят с опозданием и не в полном объеме, что может быть связано с проблемами компании с логистикой.

Как рассказала старший эксперт Института конъюнктуры рынка Варвара Сердюкова, производителям чипсов требуется картофель крупного калибра, а сельхозпроизводители уже сообщали о его нехватке в этом сезоне. По подсчетам Картофельного союза, обычно крупный картофель размером от 55 мм занимал до 80% в урожае, но в этом сезоне его доля сократилась до 50% из-за дождей или засухи в регионах-производителях.

PepsiCo — крупнейший производитель картофельных чипсов в России, который выпускает снеки на заводах в Московской и Ростовской областях. В 2020 году компания занимала 65,3% российского рынка картофельных чипсов. В 2021 году в планах организации было переработать более 500 тысяч тонн картофеля, против 470 тыс. тонн годом ранее.