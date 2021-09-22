Россияне останутся без любимых картофельных чипсов. Лукашенко ни при чем

Проблемы со сбором крупного картофеля в текущем сезоне могут привести к перебоям с поставками всего ассортимента чипсов марки Lay’s в сентябре и октябре. Как сообщает «Коммерсантъ», об этом своих контрагентов предупредило ООО «Фрито Лей Мануфактуринг», которое входит в состав PepsiCo.
В PepsiCo объяснили, что причина возможно дефицита связана с очень жарким летом и затяжными дождями в начале осени, которые не позволяют убирать урожай картофеля на полях.
«Ситуация нормализуется, когда мы начнем использовать сырье, хранящееся на наших складах»,— говорит представитель компании.
В свою очередь, в «Ленте» и X5 Group, которым принадлежат бренды «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» подтвердили, что получили уведомления о возможных перебоях в поставках. В «Ленте» отметили, что проблемы затронут 5-10% от общего объема поставок, однако в компании не испытывают нехватки чипсов и формируют запас, чтобы сохранить продукцию на полках.
Также источник «Ъ» среди ритейлеров добавил, что уже некоторое время поставки Lay’s приходят с опозданием и не в полном объеме, что может быть связано с проблемами компании с логистикой.
Как рассказала старший эксперт Института конъюнктуры рынка Варвара Сердюкова, производителям чипсов требуется картофель крупного калибра, а сельхозпроизводители уже сообщали о его нехватке в этом сезоне. По подсчетам Картофельного союза, обычно крупный картофель размером от 55 мм занимал до 80% в урожае, но в этом сезоне его доля сократилась до 50% из-за дождей или засухи в регионах-производителях.
PepsiCo — крупнейший производитель картофельных чипсов в России, который выпускает снеки на заводах в Московской и Ростовской областях. В 2020 году компания занимала 65,3% российского рынка картофельных чипсов. В 2021 году в планах организации было переработать более 500 тысяч тонн картофеля, против 470 тыс. тонн годом ранее.
Согласно исследованиям, чипсы марки Lay’s являются самыми популярными на отечественном рынке. Как отмечает Институт общественного мнения в своем исследовании, 84% опрошенных россиян в течение полугода приобретали снеки этой марки. Доля ближайших конкурентов, «Русской картошки» и Pringles, составляет лишь 36 и 35% соответственно.