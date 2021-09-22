Пока вы в маске: Ученые из Китая хотели заразить летучих мышей коронавирусами еще до пандемии

«Рамблер» собрал самые важные новости о пандемии коронавируса в России и в мире за последнее время. Читайте дайджест, подписывайтесь на «Рамблер» в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

Telegraph: ученые КНР планировали заразить летучих мышей коронавирусами еще до пандемии

Вирусологи из Уханя планировали заразить коронавирусами популяцию летучих мышей, чтобы таким образом привить их от заболеваний, потенциально опасных для людей. Как следует из обнародованных заявок на получение грантов, предложение рассматривалось еще в 2018 году, пишет во вторник газета The Telegraph. Согласно документам, ученые планировали опыты с "новыми химерными шипованными белками" коронавируса на летучих мышах всего за 18 месяцев до выявления первого случая COVID-19 у человека. Вирусологи также запросили у Управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) $14 млн на эксперименты по созданию вирусов-химер, способных легче заражать человека. The Telegraph пишет, что в DARPA отказались спонсировать работу уханьских ученых.

В Роспотребнадзоре оценили опасность «дельта»-штамма коронавируса

Глава научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов в беседе с РИА Новости оценил опасность штамма коронавируса «дельта». Специалист предположил, что «дельта»-штамм COVID-19 будет меняться, появятся новые его ответвления, «которые могут давать патогену преимущество по сравнению с тем вариантом "дельты", который существует сегодня». Вместе с тем Хафизов сослался на данные иностранных ученых, согласно которым, вариант «дельта» практически уже исчерпал себя и едва ли даст жизнь новым, еще более опасным штаммам.

Ученые выяснили, как маскируется коронавирус в организме человека

Для того, чтобы обходить иммунную систему человека, коронавирус маскирует свои белки под человеческие. Ученые из медицинского университета им. И.И. Мечникова и Института биорегуляции и геронтологии в Петербурге обнаружили у коронавируса идентичные человеческим участки белка. «Некоторые из этих белков находятся в шиповом белке коронавируса и, возможно, используются для обхода иммунной защиты хозяина. Из-за этих вставок иммунитет может принимать белки возбудителя COVID-19 за собственные структуры организма, что позволяет коронавирусу легче распространяться», — сказано в исследовании ученых, опубликованном в журнале Scientific Reports.

Вирусолог заявил о росте смертности от COVID-19 в России

Ежедневно в России от коронавируса умирает порядка 800 человек, это наиболее высокий показатель за всю пандемию. Об этом NEWS.ru рассказал вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он отметил, что пока трудно определить причину возросшей смертности. Это может быть свойство коронавируса, распространённого именно в России, например. «COVID-19 распространён во всём мире, но, возможно, у нас есть какие-то небольшие отличия, придающие ему большую патогенность. С другой стороны, мы всё время сравниваем со странами, где вакцинация на 70-80%, а у нас около 32% привились. Этого недостаточно», — пояснил Альтштейн.

Мясников рассказал о неизбежности четвертой волны коронавируса