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Пока вы спали: Россия оказалась под угрозой новых санкций

Елена Прошина
12 минут назад
Пока вы спали: Россия оказалась под угрозой новых санкций
Фото: РамблерРамблер

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Россия оказалась под угрозой новых санкций

Европейский суд по правам человека официально возложил на российские власти ответственность за отравление бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, подтвердив выводы Высокого суда Лондона. Также в день вынесения вердикта ЕСПЧ власти Великобритании объявили о том, что есть третий обвиняемый в деле об отравлении в Солсбери Сергея и Юлии Скрипалей, пишет «Независимая газета».

На фоне требования Великобритании выдать ей подозреваемых в отравлениях над Россией нависла угроза новых санкций, которые могут быть введены в случае отказа это сделать, отмечают эксперты.

Газовый кризис опустошил полки магазинов в Великобритании

Резкий рост цен на газ в Европе привел к приостановке производства рядом химических предприятий и повлиял на поставки продовольствия. Особенно серьезной стала ситуация в Великобритании, где, по данным Oil & Gas UK, оптовые цены на газ с начала года выросли на 250%, пишут «Известия».

Резкое сокращение производства удобрений создало нехватку углекислого газа (СO2), который используют для сухого льда. Из-за проблем с поставками сухого льда супермаркетах Великобритании возник дефицит замороженных продуктов — в первую очередь мяса. Британские поставщики уже заявили, что запасов мяса в стране хватит только на две недели и потребовали от властей вмешаться в ситуацию.

В России упал спрос на медицинские маски

Объем продаж одноразовых медицинских масок за август и первую половину сентября снизился на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого год. При этом спрос на антисептики вырос за тот же период на 53%. Об этом со ссылкой на данные аналитического ресурса «Чек Индекс» пишут «Известия».

Эксперты связывают падение спроса на маски с ослаблением контроля за соблюдением масочного режима, а рост продаж антисептиков с тем, что люди больше заботятся о своей безопасности, чем о защите других.

Оверчук: Вопрос о создании единой валюты с Белоруссией не стоит

Программы интеграции России и Белоруссии подразумевают сближение и по вопросам финансов, однако пока рано говорить о создании единой валюты. Об этом заявил в интервью «Известиям» зампред правительства Алексей Оверчук.

«В формате Союзного государства согласованы 28 программ, семь из которых относятся к компетенции Банка России и Национального банка Белоруссии. Так что сближение по вопросам финансов ведется. ( ) Национальная валюта пока что продолжает восприниматься как один из атрибутов суверенитета. Для перехода к общей валюте, очевидно, должны созреть соответствующие условия», - отметил он.

Переговорщики «нормандской четверки» не смогли договориться

Подготовка саммита «нормандской четверки» по урегулированию ситуации в Донбассе продолжается, однако из-за несогласованности позиций России, Франции, Германии и Украины встреча в ближайшем будущем вряд ли состоится. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет «Коммерсант».

Представители стран на переговорах не смогли сформулировать итоговый документ в преддверии проведения саммита. Москва жестко настаивает на том, что сначала необходимо выполнить все предписания парижского саммита, а Киев при поддержке Парижа и Берлина требует закрепить в итоговом документе роль России как участницы конфликта в Донбассе, отмечают источники.

Общество,Юлия Скрипаль,Сергей Скрипаль,Алексей Оверчук,Александр Литвиненко,ЕСПЧ,ФСБ,Центральный банк России,Независимая газета,газета "Известия",
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