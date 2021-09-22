Бархатный сезон на курортах будет холодным

Эксперт Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что бархатный сезон на российских курортах продлится как минимум до конца сентября, но будет прохладным. Об этом сообщает ТАСС.

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По данным Гидрометцентра, в Крыму холодная аномалия составила четыре градуса - именно на столько температуры на полуострове отстают от нормы. На Кубани до конца недели будет на два градуса холоднее нормы.

Температура воды в Евпатории и Феодосии сейчас составляет 21 градус тепла, в Ялте, Алуште и Анапе - плюс 22 градуса, в Геленджике и Туапсе - до 23 градусов выше ноля, а самое теплое море - в Сочи (до плюс 24 градусов).

Максимальные температуры на российских курортах в ближайшие дни составят плюс 18-20 градусов.

«Все еще, безусловно, бархатный сезон. Он будет продолжаться до конца месяца точно», - подчеркнул Вильфанд.

В погодном центре «Фобос» ранее спрогнозировали возвращение тепла в Москву. По расчетам метеорологов, к выходным, 25 и 26 сентября, температуры в столичном регионе вернутся к климатической норме, а еще через несколько дней начнется бабье лето.