Умерла старейший профессор МГУ Зоя Решетова

Скончалась старейший профессор факультета психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Зоя Решетова. Об этом сообщили на факультете.

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«21 сентября 2021 года на 103-ем году ушла из жизни заслуженный профессор факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор психологических наук, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, ветеран Великой Отечественной войны, профессор, кавалер „Ордена Почета“ Решетова Зоя Алексеевна», — рассказали на психфаке, передает РИА «Новости».

Решетова являлась старейшим высококвалифицированным профессором, широко известным специалистом в области психологической науки, отметили в вузе. Также сообщается, что она продолжала вести консультационную работу до настоящего времени, а под руководством десятки аспирантов и соискателей психфака защитили кандидатские диссертации.