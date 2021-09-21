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Умерла старейший профессор МГУ

Ura.Ru
1 час назад

Скончалась старейший профессор факультета психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Зоя Решетова. Об этом сообщили на факультете.

Умерла старейший профессор МГУ Зоя Решетова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«21 сентября 2021 года на 103-ем году ушла из жизни заслуженный профессор факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор психологических наук, Заслуженный деятель науки Российской Федерации, ветеран Великой Отечественной войны, профессор, кавалер „Ордена Почета“ Решетова Зоя Алексеевна», — рассказали на психфаке, передает РИА «Новости».

Решетова являлась старейшим высококвалифицированным профессором, широко известным специалистом в области психологической науки, отметили в вузе. Также сообщается, что она продолжала вести консультационную работу до настоящего времени, а под руководством десятки аспирантов и соискателей психфака защитили кандидатские диссертации.

Решетова была награждена почетными знаками в области образования. Опубликовано более 100 ее работ в области психологической теории деятельности и дидактической теории. Также она являлась участником Великой Отечественной войны и прошла боевой путь от первого до последнего дня в составе 2-й Гвардейской армии.

Общество,МГУ,РИА Новости,
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