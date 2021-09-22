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«Макдоналдс» заменит пластмассовые игрушки на бумажные

Секрет Фирмыиещё 1
1 час назад

Сеть быстрого питания «Макдоналдс» пообещала к 2025 году почти полностью убрать из детских наборов «Хэппи мил» игрушки из пластика на основе ископаемого топлива. Их заменят на бумажные фигурки и игрушки из переработанного пластика или растительных материалов. Такие уже появились в ресторанах во Франции, Великобритании и Ирландии. Экологи поддержали инициативу фастфуд-гиганта, но с оговорками.

«Макдоналдс» заменит пластмассовые игрушки на бумажные
Фото: ReutersReuters

Как заявил «Макдоналдс», к 2025 году в наборах «Хэппи мил» станет на 90% меньше игрушек из непереработанного пластика. Пластмассовые детали и аксессуары для настольных игр заменят на растительные аналоги, а фигурки супергероев и персонажей мультфильмов станут бумажными.

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«Новое поколение наших клиентов очень заботится об охране окружающей среды, и их волнует то, как мы можем сделать наш бизнес более экологичным», — заявил директор по устойчивому развитию сети Дженни Макколлох.

В Великобритании и Ирландии из «Хэппи мила» уже убрали игрушки из пластика, изготовленного на основе ископаемого топлива, а во Франции отказались вообще от всех пластмассовых игрушек. В США «Макдоналдс» начал продавать наборы с бумажными аксессуарами — например, карточки с изображением покемонов.

Однако эксперты-экологи сомневаются, что инициатива фастфуд-гиганта действительно повлияет на окружающую среду. Они напомнили, что компания ежегодно продаёт в США более 2 млрд кг говядины. Сама сеть уже признала: производство мяса — один из главных источников выбросов парниковых газов в атмосферу.

«"Макдоналдс" делает миллиарды гамбургеров в год, что колоссально влияет на наш климат. Если компания действительно хочет добиться изменений в экологии, она не может остановиться на игрушках без пластика», — подчеркнула Стефани Фельдштейн, директор по устойчивому развитию некоммерческого Центра биологического разнообразия в США.

Она призвала «Макдоналдс» пересмотреть своё меню и добавить в каждый ресторан линейку «Макплант» — в неё входят бургеры с веганской котлетой и другие продукты, изготовление которых не сопровождается выбросом значительного количества углерода. Также компании нужно сократить производство говядины, добавила Фельдштейн.

Общество,McDonald's,
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