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Россиянам спрогнозировали настоящее бабье лето

Lenta.ruиещё 4
8 минут назад

Пик похолодания в Центральной России пройден, с понедельника, 27 сентября, в регион придет потепление. Такой прогноз дает центр «Фобос» на своем сайте.

Россиянам спрогнозировали настоящее бабье лето
Фото: ТАССТАСС

Как сообщают синоптики, к концу недели в центральной части страны ожидается еще один циклон с сильными дождями, который принесет с собой более теплые воздушные массы, показания термометров к выходным постепенно вернутся в климатическую норму.

Рост влияния антициклона начнется с начала следующей недели, вероятность осадков ожидается небольшая, такая погода сохранится до конца месяца. Ночи по-прежнему будут холодными, от двух до семи градусов. В дневное время потеплеет до 11-16 градусов, что превышает климатическую норму, поэтому, отмечают синоптики, этот период можно считать настоящим бабьим летом, отмечают в «Фобосе». При этом сохраняется вероятность сохранения такой спокойной, умеренно теплой и комфортной погоды и в начале октября.

Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с «Лентой.ру» оценил вероятность прихода в Россию бабьего лета. По его словам, к концу месяца потепление все-таки может произойти.

«Я бы еще поожидал. Есть вероятность, отличная от нуля, что 25-26 числа холод сменится всплеском тепла. Погода и живет скачками, этим и отличается. Температурная норма — это искусственная величина. Как любой человек отличается от среднестатистического, так и погода отличается от среднестатистической», — сказал специалист.

Общество,Александр Шувалов,Lenta.ru,
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