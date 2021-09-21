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Социологи выяснили отношение россиян к халяве

Свободная пресса
57 минут назад

Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследование, чтобы узнать, как россияне относятся к предложению бесплатных товаров и услуг.

Социологи выяснили отношение россиян к халяве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как следует из данных опроса, 83% россиян в принципе не сталкивались с такими предложениями за последние несколько месяцев. Большинство – 40% – опрошенных заявили, что относятся безразлично к подобным предложениям. 38% относятся к ним скорее отрицательно. 17% заявили о своём положительном отношении к таким предложениям.

Из тех, кому предлагали бесплатные товары или услуги, 75% от них отказались, а воспользовались таким предложением лишь 25% (48% из них остались довольным полученным, 25% их качество не устроило, 27% не смогли оценить). Те, кто отказались от «халявы», мотивировали это тем, что ничего бесплатного не бывает (25%), что это вид мошенничества (22%), что отказались из-за недоверия (21%).

Ранее "СП" рассказала, насколько длинным, по мнению россиян, должен быть идеальный отпуск.

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