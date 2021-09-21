Вирусолог заявил о росте смертности от COVID-19 в России

Ежедневно в России от коронавируса умирает порядка 800 человек, это наиболее высокий показатель за всю пандемию. Об этом NEWS.ru рассказал вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
Он отметил, что пока трудно определить причину возросшей смертности. Это может быть свойство коронавируса, распространённого именно в России, например.
«COVID-19 распространён во всём мире, но, возможно, у нас есть какие-то небольшие отличия, придающие ему большую патогенность. С другой стороны, мы всё время сравниваем со странами, где вакцинация на 70-80%, а у нас около 32% привились. Этого недостаточно», — пояснил Альтштейн.
По его словам, очень важно понять, что даже такая вакцинация влияет на течение эпидемии, нужно отслеживать какой процент от вакцинированных заболевает и какой процент от невакцинированных.
«Мы бы тогда определенно знали как влияет вакцинация, и это скорее всего способствовало бы агитации за проведение вакцинации», — заключил Альтштейн.