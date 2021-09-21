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Вирусолог заявил о росте смертности от COVID-19 в России

Парламентская газетаиещё 1
1 час назад

Ежедневно в России от коронавируса умирает порядка 800 человек, это наиболее высокий показатель за всю пандемию. Об этом NEWS.ru рассказал вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Вирусолог заявил о росте смертности от COVID-19 в России
Фото:  © pexels.com © pexels.com

Он отметил, что пока трудно определить причину возросшей смертности. Это может быть свойство коронавируса, распространённого именно в России, например.

«COVID-19 распространён во всём мире, но, возможно, у нас есть какие-то небольшие отличия, придающие ему большую патогенность. С другой стороны, мы всё время сравниваем со странами, где вакцинация на 70-80%, а у нас около 32% привились. Этого недостаточно», — пояснил Альтштейн.

По его словам, очень важно понять, что даже такая вакцинация влияет на течение эпидемии, нужно отслеживать какой процент от вакцинированных заболевает и какой процент от невакцинированных.

«Мы бы тогда определенно знали как влияет вакцинация, и это скорее всего способствовало бы агитации за проведение вакцинации», — заключил Альтштейн.

Общество,Анатолий Альтштейн,
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