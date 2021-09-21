Вирусолог заявил о росте смертности от COVID-19 в России

«COVID-19 распространён во всём мире, но, возможно, у нас есть какие-то небольшие отличия, придающие ему большую патогенность. С другой стороны, мы всё время сравниваем со странами, где вакцинация на 70-80%, а у нас около 32% привились. Этого недостаточно», — пояснил Альтштейн.