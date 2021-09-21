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В Госдуме назвали бредовым запрет на разведение кур на дачах

Елена Прошина
29 минут назад

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин назвал «бредовым решением» запрет на содержание кур на садовых участках. Как он заявил радио «Говорит Москва», власти должны укреплять и личные подсобные хозяйства, и садово-огородные участки, и все, что связано с разведением домашней птицы и другой живности.

В Госдуме назвали бредовым запрет на разведение кур на дачах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я думаю, что мы в ближайшую сессию должны принять соответствующее законы. На приусадебных участках всю жизнь разводили скот, выращивали картофель, корма и полон двор был у крестьян скотины. Мы будем разбираться с этим, это просто болтовня», – заявил Кашин.

Напомним, что ранее Верховный суд РФ вынес решение, по которому владельцам садовых участков запрещается держать на них домашний скот, кур и других сельскохозяйственных животных.

Поводом для судебного постановления стал инцидент в Волгограде, где владелица предназначенного для садоводства участка построила на нем курятник. Его обнаружили сотрудники Госинспекции по использованию и охране земель. В результате женщину оштрафовали на 10 тыс. рублей.

Согласно постановлению высшей судебной инстанции, тех, кто вырубит на своем участке сад для того, чтобы построить на его месте курятники, обязательно оштрафуют.

Размер санкции в таких случаях должен составлять от 0,5 до 1% кадастровой стоимости участка, однако не может превышать 10 тыс. рублей. При этом если стоимость земли не установлена, то штраф может доходить до 20 тыс. рублей.

Общество,Владимир Кашин,Госдума,Радиостанция "Говорит Москва",
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