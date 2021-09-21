Куры, костры и заборы: что еще запрещено на даче

Верховный суд подтвердил назначение россиянке штрафа за разведение кур на даче. Женщину оштрафовали на 10 тыс. рублей. За какие еще действия на своем участке можно понести наказание — читайте в подборке «Рамблера».
Постановление Верховного суда вынесено по жалобе волгоградской пенсионерки, которая разводила кур на участке и была оштрафована за нецелевое использование земли.
Юридически животных можно разводить только на землях, предназначенных для подсобного хозяйства. Запрет использовать для животноводства и птицеводства участник в СНТ существует с советских времен, рассказал «Газете.Ру» глава общественной организации «Садоводы России» и главный редактор газеты «6 соток» Андрей Туманов. Таким образом, сообщения о введении запрета не соответствуют действительности заявил он. Верховный суд не запрещал, а подтвердил формальное несоответствие действий женщины закону. Эту историю можно назвать юридической казуистикой. Оштрафовать за животных на даче могут только тех, на кого поступит заявление в суд. Таким образом, если поддерживать мирные отношения с соседями и «не устраивать птицеферму» на шести сотках, можно спокойно продолжать держать кур, отметил эксперт.
На участке запрещено разводить костры для сжигания мусора и других целей. Согласно статье 20.4 КоАП РФ это нарушает требования пожарной безопасности. Если соседи увидят открытый огонь и вызовут пожарных, владельцу дачи грозит штраф. Его размер от 2 тыс. рублей до 3 тыс. рублей. Если участок достаточно большой, на нем можно устроить место для костра на расстоянии не менее 50 м от хозяйственных построек, а также в отдалении от леса (100 м от хвойного и 30 м от лиственного). Кострище должно быть не менее 10 м диаметром и очищено от растений и растительных остатков.
Прирезка к своему участку «ничьей» земли или части соседского участка грозит серьезным наказанием по статье 7.1 КоАП. Штраф для физических лиц составляет не менее 5 тыс. рублей. Кроме того, законный владелец имеет право потребовать сноса построек и приведения участка в изначальное состояние за счет захватчика.
Если захват земли сопряжен с другими нарушениями, например, мошенничеством и подделкой документов, это уже уголовное преступление.
Размещение построек и рассадка деревьев на участке строго регламентированы. Так, высокорослые (15 м и выше) деревья можно сажать не ближе 3 м от забора, среднерослые (10-15 м) — не выше 2 м, и только низкорослые можно сажать в метре от ограды.
По нормам пожарной безопасности вокруг любой постройки должен быть свободный проход шириной не менее метра. Нормы по расстоянию между забором и постройкой носят рекомендательный характер, однако если они не соблюдены, соседи имеют право подать в суд. Владельца в этом случае могут оштрафовать и обязать снести строение.
По правилам владельцы дач в будние дни обязаны соблюдать тишину с 22:00 до 6:00, а в выходные — с 23:00 до 9:00. Как и в случае с другими нормами, наказание за нарушение последует только в случае жалобы от соседей. Штраф составляет от 100 до 500 рублей, однако его могут налагать после каждого заявления, таким образом, за сезон может «набежать» крупная сумма.
Высота лицевого забора (между домом и улицей) может быть до 2 м, его прозрачность не регламентируется. Забор между соседними участками должен быть не выше 1,7 м, а светопрозрачность по всей высоте должна составлять не менее 50%. По договоренности между соседями перегородку можно сделать и глухой, но в этом случае нужно составить письменное соглашение с подписями обеих сторон и отправить в правление садового товарищества.