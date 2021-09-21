Пока вы спали: на выплаты россиянам направят 2,7 млрд рублей

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Фото: Рамблер Рамблер

На выплаты россиянам направят 2,7 млрд рублей

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На реализацию мер, указанных в послании президента РФ Владимира Путина, в том числе на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет и на материнский капитал, будет выделено из бюджета 2,7 триллиона рублей. Об этом со ссылкой на «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» пишут «Известия».

В следующие три года финансирование вырастет в 2,5 раза. Дороже всего обойдутся ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет (917 млрд). На втором месте - комплекс мер по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями (557 млрд), на третьем — предоставление материнского капитала (526 млрд). Финансирование нацпроектов будет увеличено на 35%.

Больше половины столичных компаний используют удаленку

По данным SuperJob, работающие удаленно сотрудники есть в 65% организаций в Москве и 59% в Санкт-Петербурге. А в исследовании ВТБ отмечается, что из-за пандемии на постоянный удаленный режим работы перешел каждый пятый клиент в столицах, сообщают «Известия».

Эксперты, опрошенные изданием, прогнозируют дальнейший рост доли удаленной занятости. Сами работники говорят, что удаленный формат помогает им экономить время и деньги на дорогу. А работодателям перевод сотрудников на дистанционный режим работы позволяет экономить от 20 тыс. рублей в месяц на человека.

В России участились кражи телефонных номеров

Ежемесячно мошенники воруют по поддельным доверенностям около тысячи SIM-карт. За год число краж номеров выросло вдвое. Об этом «Известиям» заявили в компании ESET.

Украденный номер телефона дает преступникам доступ к социальным сетям, мессенджерам и банковским счетам жертв. Чтобы не допустить кражи номера, эксперты посоветовали россиянам запретить оператору выдавать SIM-карту по доверенности, а также настроить для входа в соцсети и мобильные банки двухфакторную аутентификацию.

Белоруссии грозят новые санкции из-за «штурма польской границы»

По итогам выходных власти Польши констатировали «штурм польской границы» со стороны Белоруссии. Пограничники двух стран также заявили об обнаружении тел четырех нелегальных мигрантов, погибших от переохлаждения, пишет «Независимая газета».

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил в миграционном кризисе власти Белоруссии, подчеркнув, что эта акция «срежиссированна в Москве и Минске». Эксперты же прогнозируют новые санкции и дальнейшее ухудшение отношений Белоруссии и ЕС.

Инвесторы начали распродавать рискованные активы

Курс доллара в России 20 сентября обновил трехнедельный максимум, поднявшись до отметки 73,59 руб. Укрепление доллара связано с коррекцией на мировых финансовых рынках, пишет «Коммерсант».