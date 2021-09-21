Эксперт предложил перенести новогодние выходные на май

Завкафедрой трудового права и права соцобеспечения НИУ ВШЭ Марина Буянова предложила перенести пять выходных с новогодних праздников на май. Как она объяснила в разговоре с РИА Новости, в конце весны у людей больше возможностей выехать на природу.

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Также специалист пояснила, что брать отпуск лучше либо перед самими новогодними праздниками, либо сразу же после. По словам Буяновой, в этом случае время отдыха получится продлить и не потерять в деньгах. Если же отпуск совпадает с праздничными днями, то она советует от него отказаться.

«Потому что не все из этих 10 новогодних дней, собственно, праздничные, и только за праздничные дни предоставляется дополнительный день отдыха, который можно присоединить к отпуску и использовать в другое время», – пояснила завкафедрой.

Буянова подчеркнула, что аналогичная ситуация складывается и с майскими праздниками, а потому брать отпуск, попадающий на эти дни, бессмысленно.