Люцифер из Новосибирска подал иск к РПЦ на 666 рублей

Житель Новосибирска Люцифер Владимирович Кончаков-Багратион подал в суд на Русскую православную церковь (РПЦ) из-за того, что в религиозных текстах его имя приравнивается к дьяволу, сообщает kp.ru.
По данным издания, 45-летний россиянин считает, что такая ассоциация порочит его честь и достоинство. В связи с этим мужчина требует, чтобы РПЦ признала сведения, распространяемые про Люцифера, не соответствующими действительности, а также опубликовала информацию об этом в СМИ. Кроме того, Кончаков-Багратион хочет взыскать с церкви моральную компенсацию в размере 666 рублей.
«Денежная компенсация весьма символична. Дело не в деньгах, а в том, что эта цифра зарекомендовала себя негативным образом. Многие люди вообще воспринимают ее как дьявольскую», — сказал он.
В газете также отметили, что имя Люцифер было дано жителю Новосибирская не при рождении. Изначально его звали Алексей Южанин и паспорт с новым именем он получил только летом 2021 года.
Сообщается, что иск Люцифера рассматривают в Хамовническом районном суде города Москвы.
Слово «Люцифер» в России встречается не только в качестве имени, но и в качестве фамилии. Летом 2021 года для участия в выборах в думу Нефтеюганска зарегистрировали кандидата по имени Лилит Люцифер. Она является членом партии ЛДПР.