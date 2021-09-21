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Россия возобновила авиасообщение с четырьмя странами

Елена Прошина
25 минут назад

Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией, сообщает РИА Новости.

Россия возобновила авиасообщение с четырьмя странами
Фото: ТАССТАСС

Также с сегодняшнего дня вырастет количество рейсов в Венгрию, Казахстан и Катар.

Перелеты из Москвы в Багдад будут выполняться дважды в неделю, в Мадрид и Барселону — четыре раза в неделю, в Малагу и Аликанте — по два раза в неделю.

Рейсы Москва — Найроби будут выполняться два раза в неделю, из Москвы в Словакию самолеты будут летать четыре раза в неделю. Из Санкт-Петербурга можно будет улететь в Братиславу дважды в неделю.

Санкт-Петербург — Будапешт рейсы будут связывать четыре раза в неделю, Москву и Нур-Султан — до семи в неделю. Из Москвы улететь в Алма-Ату разрешается до семи рейсов в неделю, в Караганду, Шимкент, Актау, Кустанай — можно будет раз в неделю.

Также возобновляются рейсы в Турцию из Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.

Как сообщалось ранее, Индия в ближайшее время откроет свои границы для туристов, а получить визу в эту страну первое время можно будет бесплатно.

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