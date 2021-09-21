Россия возобновила авиасообщение с четырьмя странами

Россия с 21 сентября возобновляет авиасообщение с Испанией, Ираком, Кенией и Словакией, сообщает РИА Новости.
Также с сегодняшнего дня вырастет количество рейсов в Венгрию, Казахстан и Катар.
Перелеты из Москвы в Багдад будут выполняться дважды в неделю, в Мадрид и Барселону — четыре раза в неделю, в Малагу и Аликанте — по два раза в неделю.
Рейсы Москва — Найроби будут выполняться два раза в неделю, из Москвы в Словакию самолеты будут летать четыре раза в неделю. Из Санкт-Петербурга можно будет улететь в Братиславу дважды в неделю.
Санкт-Петербург — Будапешт рейсы будут связывать четыре раза в неделю, Москву и Нур-Султан — до семи в неделю. Из Москвы улететь в Алма-Ату разрешается до семи рейсов в неделю, в Караганду, Шимкент, Актау, Кустанай — можно будет раз в неделю.
Также возобновляются рейсы в Турцию из Пскова, Магадана, Мурманска и Читы.
Как сообщалось ранее, Индия в ближайшее время откроет свои границы для туристов, а получить визу в эту страну первое время можно будет бесплатно.